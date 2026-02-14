Сибига предупредил о ядерных последствиях атак РФ на энергосистему Украины

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14:24 • 1862 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 6286 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 10595 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 10699 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 12702 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 13431 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13316 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25492 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42370 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 37439 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
85%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters14 февраля, 06:11 • 5740 просмотра
Китай мог бы позвонить путину и завершить войну - посол США при НАТО14 февраля, 06:29 • 3860 просмотра
россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", за ночь уничтожен 91 из 112 дронов14 февраля, 06:46 • 4020 просмотра
В Киеве часть домов снова с отоплением после вражеской атаки14 февраля, 06:55 • 4346 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 8466 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 68146 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 100528 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 63505 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 81570 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 122471 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 8844 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 12556 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 15979 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 38609 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 37945 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Сибига предупредил о ядерных последствиях атак РФ на энергосистему Украины

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Андрей Сибига обратился к странам G7 с призывом нарастить энергетическую помощь Украине и усилить ее противовоздушную оборону. Он отметил, что Украина нуждается в около 15 миллиардах долларов на финансирование ПВО.

Сибига предупредил о ядерных последствиях атак РФ на энергосистему Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига 14 февраля в Мюнхене обратился к странам G7 с призывом нарастить энергетическую помощь Украине и усилить ее противовоздушную оборону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

Министр иностранных дел Украины сообщил партнерам, что россия целенаправленно бьет по критической инфраструктуре именно во время сильных морозов, из-за чего миллионы украинцев остаются без света, тепла и воды. По его словам, интенсивность атак растет вместе с падением температуры, что свидетельствует о продуманной стратегии давления на гражданское население.

Министр подчеркнул, что такие удары не только наносят гуманитарный ущерб, но и подрывают мирные усилия, ведь Кремль пытается компенсировать неудачи на фронте террором против энергетики.

Он подчеркнул: при достаточном количестве систем ПВО потребность в масштабной энергетической поддержке была бы значительно меньше. Украина, по его оценке, в этом году нуждается около 15 миллиардов долларов на финансирование противовоздушной обороны, и критически важно продолжать взносы союзников в рамках программы PURL, которая уже покрывает 90% потребностей в ракетах для ПВО.

Отдельно Сибига призвал усилить давление на россию. В частности, ввести полный запрет на въезд в страны Запада для российских военных, ветеранов и членов их семей. По его словам, каждый, кто подписывает контракт на войну, должен понимать, что это означает не только участие в агрессии, но и долгосрочные последствия в виде международной изоляции.

Сибига также обратил внимание на угрозы ядерной безопасности. Он напомнил о приближении 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и заявил, что российские действия продолжают создавать риски: год назад дрон повредил Новый безопасный конфайнмент, что было прямой угрозой.

Кроме того, атаки на энергосистему могут приводить к аварийным остановкам украинских АЭС, что представляет опасность не только для Украины, но и для всей Европы. Оккупацию Запорожской АЭС и попытки подключить ее к российской энергосети он назвал незаконными и опасными.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года. Страна-агрессор не собирается прекращать войну.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергоатом
Морозы в Украине
Санкции
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Андрей Сибига
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство иностранных дел Украины
Мюнхен
Европа
Украина