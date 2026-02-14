Сибига предупредил о ядерных последствиях атак РФ на энергосистему Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига 14 февраля в Мюнхене обратился к странам G7 с призывом нарастить энергетическую помощь Украине и усилить ее противовоздушную оборону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

Министр иностранных дел Украины сообщил партнерам, что россия целенаправленно бьет по критической инфраструктуре именно во время сильных морозов, из-за чего миллионы украинцев остаются без света, тепла и воды. По его словам, интенсивность атак растет вместе с падением температуры, что свидетельствует о продуманной стратегии давления на гражданское население.

Министр подчеркнул, что такие удары не только наносят гуманитарный ущерб, но и подрывают мирные усилия, ведь Кремль пытается компенсировать неудачи на фронте террором против энергетики.

Он подчеркнул: при достаточном количестве систем ПВО потребность в масштабной энергетической поддержке была бы значительно меньше. Украина, по его оценке, в этом году нуждается около 15 миллиардов долларов на финансирование противовоздушной обороны, и критически важно продолжать взносы союзников в рамках программы PURL, которая уже покрывает 90% потребностей в ракетах для ПВО.

Отдельно Сибига призвал усилить давление на россию. В частности, ввести полный запрет на въезд в страны Запада для российских военных, ветеранов и членов их семей. По его словам, каждый, кто подписывает контракт на войну, должен понимать, что это означает не только участие в агрессии, но и долгосрочные последствия в виде международной изоляции.

Сибига также обратил внимание на угрозы ядерной безопасности. Он напомнил о приближении 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и заявил, что российские действия продолжают создавать риски: год назад дрон повредил Новый безопасный конфайнмент, что было прямой угрозой.

Кроме того, атаки на энергосистему могут приводить к аварийным остановкам украинских АЭС, что представляет опасность не только для Украины, но и для всей Европы. Оккупацию Запорожской АЭС и попытки подключить ее к российской энергосети он назвал незаконными и опасными.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года. Страна-агрессор не собирается прекращать войну.