Зеленский подписал закон о соцзащите и медгарантиях для иностранных добровольцев

Иностранцы и лица без гражданства, заключившие контракт о прохождении военной службы в Украине, будут документироваться видами на временное проживание и получат дополнительные медицинские гарантии. Соответствующий закон сегодня подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на сообщение ВР.

Детали

Сегодня Президентом Украины подписан Закон №4730-IX, согласно которому иностранцы и лица без гражданства, защищающие суверенитет и территориальную целостность Украины, будут считаться находящимися на территории Украины на законных основаниях, при условии получения ими вида на временное проживание. Такой вид будет выдаваться на период действия контракта о прохождении военной службы и в течение шести месяцев после его прекращения (расторжения).

В ВР уточнили, что иностранцам и лицам без гражданства, проходящим военную службу, нужно будет в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона обратиться за оформлением вида на временное проживание. До истечения указанного срока временное проживание на территории Украины для таких лиц будет подтверждаться военно-учетным документом (служебным удостоверением) военнослужащего.

Еще одна новелла Закона – распространение законодательных гарантий в сфере медицинской помощи и медицинских услуг на военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства. Отныне нормы Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в части, касающейся медицинского обеспечения, будут применяться также к иностранцам и лицам без гражданства. Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев должен определить особенности оказания медицинской помощи и медицинских услуг иностранцам и лицам без гражданства, проходящим военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины.

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений отмечают, что документирование иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении военной службы в Украине, видом на временное проживание предоставит указанной категории лиц возможность беспрепятственно получать банковские, нотариальные, медицинские и другие социальные услуги.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

