Ціни на нафту зросли на тлі напруженості між США та Іраном

Ціни на нафту трохи зросли в четвер, на тлі того, як інвестори оцінювали, чи зможуть переговори між США та Іраном запобігти воєнному конфлікту, який може призвести до перебоїв у постачанні, хоча зростання було обмежене збільшенням запасів нафти в США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 71,04 долара за барель, подорожчавши на 19 центів, або на 0,3%, до 4:15 GMT (6:15 за Києвом). Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 15 центів, або на 0,2%, до 65,57 доларів за барель.

У той час як ціни на Brent та WTI у середу практично не змінилися, у понеділок Brent піднялася до найвищого рівня з 31 липня, на тлі того, як Вашингтон розмістив військові сили на Близькому Сході, щоб чинити тиск на Іран з метою змусити його домовитися про припинення ядерної та балістичної ракетної програми.

"Інвестори зосереджені на тому, чи вдасться запобігти воєнному конфлікту в ході переговорів між США та Іраном", - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Навіть якщо почнуться бойові дії, за умови, що цілі будуть обмеженими, а конфлікт нетривалим, ціна на нафту марки WTI, імовірно, тимчасово підніметься вище за 70 доларів за барель, перш ніж знизиться до діапазону 60-65 доларів, сказав він.

Затяжний конфлікт може порушити постачання з Ірану, третього за величиною виробника нафти в Організації країн-експортерів нафти та інших близькосхідних експортерів.

У четвер у Женеві відбудеться зустріч американського посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з іранською делегацією для третього раунду переговорів.

"Результати сьогоднішніх американо-іранських ядерних переговорів матимуть ключове значення для спрямування цін на нафту… Конструктивне вирішення конфлікту, імовірно, спонукає ринок поступово знизити премію за ризик обсягом до 10 доларів за барель, яка, на нашу думку, уже закладена в ціну", - ідеться у записці аналітиків ING у четвер.

"Якщо переговори зірвуться, зберігається ризик зростання, але ринок може утриматися від повномасштабної реакції доти, доки стане яснішим масштаб потенційних дій США проти Ірану", - зазначили вони.

Президент США Дональд Трамп коротко виклав свою позицію щодо можливої атаки на Іран у своєму посланні State of the Union у вівторок, заявивши, що він не дозволить країні, яку він назвав найбільшим у світі спонсором тероризму, мати ядерну зброю.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у вівторок, що угода зі США "досяжна, але лише якщо пріоритет буде відданий дипломатії".

Саудівська Аравія збільшує видобуток та експорт нафти в межах плану дій на випадок, якщо удар США по Ірану порушить постачання з Близького Сходу, повідомили у середу два джерела, знайомі з планом.

ОПЕК+, до якої входять члени Організації країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи росію, імовірно, розгляне можливість збільшення видобутку нафти на 137 000 барелів на добу в квітні, повідомили три джерела, знайомі з планами ОПЕК+, на тлі того, як група готується до піку літнього попиту і США. членом ОПЕК.

Обмежуючи зростання цін на нафту, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 16 мільйонів барелів, що є найбільшим показником за три роки, показали дані Управління енергетичної інформації в середу, значно перевищивши прогнозоване в опитуванні Reuters зростання на 1,5 мільйона барелів.

