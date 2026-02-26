$43.240.02
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 86573 перегляди
Ціни на нафту зросли на тлі напруженості між США та Іраном

Київ • УНН

 • 1730 перегляди

Ціни на нафту зросли в четвер, оскільки інвестори оцінювали переговори між США та Іраном щодо запобігання конфлікту. Зростання було обмежене збільшенням запасів сирої нафти в США.

Ціни на нафту зросли на тлі напруженості між США та Іраном

Ціни на нафту трохи зросли в четвер, на тлі того, як інвестори оцінювали, чи зможуть переговори між США та Іраном запобігти воєнному конфлікту, який може призвести до перебоїв у постачанні, хоча зростання було обмежене збільшенням запасів нафти в США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 71,04 долара за барель, подорожчавши на 19 центів, або на 0,3%, до 4:15 GMT (6:15 за Києвом). Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 15 центів, або на 0,2%, до 65,57 доларів за барель.

У той час як ціни на Brent та WTI у середу практично не змінилися, у понеділок Brent піднялася до найвищого рівня з 31 липня, на тлі того, як Вашингтон розмістив військові сили на Близькому Сході, щоб чинити тиск на Іран з метою змусити його домовитися про припинення ядерної та балістичної ракетної програми.

США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26.02.26, 05:05 • 5552 перегляди

"Інвестори зосереджені на тому, чи вдасться запобігти воєнному конфлікту в ході переговорів між США та Іраном", - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Навіть якщо почнуться бойові дії, за умови, що цілі будуть обмеженими, а конфлікт нетривалим, ціна на нафту марки WTI, імовірно, тимчасово підніметься вище за 70 доларів за барель, перш ніж знизиться до діапазону 60-65 доларів, сказав він.

Затяжний конфлікт може порушити постачання з Ірану, третього за величиною виробника нафти в Організації країн-експортерів нафти та інших близькосхідних експортерів.

У четвер у Женеві відбудеться зустріч американського посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з іранською делегацією для третього раунду переговорів.

"Результати сьогоднішніх американо-іранських ядерних переговорів матимуть ключове значення для спрямування цін на нафту… Конструктивне вирішення конфлікту, імовірно, спонукає ринок поступово знизити премію за ризик обсягом до 10 доларів за барель, яка, на нашу думку, уже закладена в ціну", - ідеться у записці аналітиків ING у четвер.

"Якщо переговори зірвуться, зберігається ризик зростання, але ринок може утриматися від повномасштабної реакції доти, доки стане яснішим масштаб потенційних дій США проти Ірану", - зазначили вони.

Президент США Дональд Трамп коротко виклав свою позицію щодо можливої атаки на Іран у своєму посланні State of the Union у вівторок, заявивши, що він не дозволить країні, яку він назвав найбільшим у світі спонсором тероризму, мати ядерну зброю.

Трамп заявив, що Іран відновив прагнення до "зловісних" ядерних цілей25.02.26, 09:34 • 3582 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у вівторок, що угода зі США "досяжна, але лише якщо пріоритет буде відданий дипломатії".

Саудівська Аравія збільшує видобуток та експорт нафти в межах плану дій на випадок, якщо удар США по Ірану порушить постачання з Близького Сходу, повідомили у середу два джерела, знайомі з планом.

ОПЕК+, до якої входять члени Організації країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи росію, імовірно, розгляне можливість збільшення видобутку нафти на 137 000 барелів на добу в квітні, повідомили три джерела, знайомі з планами ОПЕК+, на тлі того, як група готується до піку літнього попиту і США. членом ОПЕК.

Обмежуючи зростання цін на нафту, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 16 мільйонів барелів, що є найбільшим показником за три роки, показали дані Управління енергетичної інформації в середу, значно перевищивши прогнозоване в опитуванні Reuters зростання на 1,5 мільйона барелів.

російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24.02.26, 03:47 • 22048 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Сутички
Сполучені Штати Америки
Іран