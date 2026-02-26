Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и Ираном

$43.260.03
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 85327 просмотра
Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и Ираном

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Цены на нефть выросли в четверг, поскольку инвесторы оценивали переговоры между США и Ираном по предотвращению конфликта. Рост был ограничен увеличением запасов сырой нефти в США.

Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и Ираном

Цены на нефть немного выросли в четверг на фоне того, как инвесторы оценивали, смогут ли переговоры между США и Ираном предотвратить военный конфликт, который может привести к перебоям в поставках, хотя рост был ограничен увеличением запасов нефти в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 71,04 доллара за баррель, подорожав на 19 центов, или на 0,3%, к 4:15 GMT (6:15 по Киеву). Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 15 центов, или на 0,2%, до 65,57 долларов за баррель.

В то время как цены на Brent и WTI в среду практически не изменились, в понедельник Brent поднялась до самого высокого уровня с 31 июля на фоне того, как Вашингтон разместил военные силы на Ближнем Востоке, чтобы оказать давление на Иран с целью заставить его договориться о прекращении ядерной и баллистической ракетной программы.

США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios26.02.26, 05:05 • 4852 просмотра

"Инвесторы сосредоточены на том, удастся ли предотвратить военный конфликт в ходе переговоров между США и Ираном", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Даже если начнутся боевые действия, при условии, что цели будут ограниченными, а конфликт непродолжительным, цена на нефть марки WTI, вероятно, временно поднимется выше 70 долларов за баррель, прежде чем снизится до диапазона 60-65 долларов, сказал он.

Затяжной конфликт может нарушить поставки из Ирана, третьего по величине производителя нефти в Организации стран-экспортеров нефти и других ближневосточных экспортеров.

В четверг в Женеве состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с иранской делегацией для третьего раунда переговоров.

"Результаты сегодняшних американо-иранских ядерных переговоров будут иметь ключевое значение для направления цен на нефть… Конструктивное разрешение конфликта, вероятно, побудит рынок постепенно снизить премию за риск объемом до 10 долларов за баррель, которая, по нашему мнению, уже заложена в цену", - говорится в записке аналитиков ING в четверг.

"Если переговоры сорвутся, сохраняется риск роста, но рынок может воздержаться от полномасштабной реакции до тех пор, пока не станет яснее масштаб потенциальных действий США против Ирана", - отметили они.

Президент США Дональд Трамп кратко изложил свою позицию относительно возможной атаки на Иран в своем послании State of the Union во вторник, заявив, что он не позволит стране, которую он назвал крупнейшим в мире спонсором терроризма, иметь ядерное оружие.

Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям25.02.26, 09:34 • 3572 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил во вторник, что соглашение с США "достижимо, но только если приоритет будет отдан дипломатии".

Саудовская Аравия увеличивает добычу и экспорт нефти в рамках плана действий на случай, если удар США по Ирану нарушит поставки с Ближнего Востока, сообщили в среду два источника, знакомые с планом.

ОПЕК+, в которую входят члены Организации стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, вероятно, рассмотрит возможность увеличения добычи нефти на 137 000 баррелей в сутки в апреле, сообщили три источника, знакомые с планами ОПЕК+, на фоне того, как группа готовится к пику летнего спроса и США. членом ОПЕК.

Ограничивая рост цен на нефть, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 16 миллионов баррелей, что является самым большим показателем за три года, показали данные Управления энергетической информации в среду, значительно превысив прогнозируемый в опросе Reuters рост на 1,5 миллиона баррелей.

Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24.02.26, 03:47 • 22042 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Соединённые Штаты
Иран