Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и Ираном

Цены на нефть немного выросли в четверг на фоне того, как инвесторы оценивали, смогут ли переговоры между США и Ираном предотвратить военный конфликт, который может привести к перебоям в поставках, хотя рост был ограничен увеличением запасов нефти в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 71,04 доллара за баррель, подорожав на 19 центов, или на 0,3%, к 4:15 GMT (6:15 по Киеву). Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 15 центов, или на 0,2%, до 65,57 долларов за баррель.

В то время как цены на Brent и WTI в среду практически не изменились, в понедельник Brent поднялась до самого высокого уровня с 31 июля на фоне того, как Вашингтон разместил военные силы на Ближнем Востоке, чтобы оказать давление на Иран с целью заставить его договориться о прекращении ядерной и баллистической ракетной программы.

"Инвесторы сосредоточены на том, удастся ли предотвратить военный конфликт в ходе переговоров между США и Ираном", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Даже если начнутся боевые действия, при условии, что цели будут ограниченными, а конфликт непродолжительным, цена на нефть марки WTI, вероятно, временно поднимется выше 70 долларов за баррель, прежде чем снизится до диапазона 60-65 долларов, сказал он.

Затяжной конфликт может нарушить поставки из Ирана, третьего по величине производителя нефти в Организации стран-экспортеров нефти и других ближневосточных экспортеров.

В четверг в Женеве состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с иранской делегацией для третьего раунда переговоров.

"Результаты сегодняшних американо-иранских ядерных переговоров будут иметь ключевое значение для направления цен на нефть… Конструктивное разрешение конфликта, вероятно, побудит рынок постепенно снизить премию за риск объемом до 10 долларов за баррель, которая, по нашему мнению, уже заложена в цену", - говорится в записке аналитиков ING в четверг.

"Если переговоры сорвутся, сохраняется риск роста, но рынок может воздержаться от полномасштабной реакции до тех пор, пока не станет яснее масштаб потенциальных действий США против Ирана", - отметили они.

Президент США Дональд Трамп кратко изложил свою позицию относительно возможной атаки на Иран в своем послании State of the Union во вторник, заявив, что он не позволит стране, которую он назвал крупнейшим в мире спонсором терроризма, иметь ядерное оружие.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил во вторник, что соглашение с США "достижимо, но только если приоритет будет отдан дипломатии".

Саудовская Аравия увеличивает добычу и экспорт нефти в рамках плана действий на случай, если удар США по Ирану нарушит поставки с Ближнего Востока, сообщили в среду два источника, знакомые с планом.

ОПЕК+, в которую входят члены Организации стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, вероятно, рассмотрит возможность увеличения добычи нефти на 137 000 баррелей в сутки в апреле, сообщили три источника, знакомые с планами ОПЕК+, на фоне того, как группа готовится к пику летнего спроса и США. членом ОПЕК.

Ограничивая рост цен на нефть, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 16 миллионов баррелей, что является самым большим показателем за три года, показали данные Управления энергетической информации в среду, значительно превысив прогнозируемый в опросе Reuters рост на 1,5 миллиона баррелей.

