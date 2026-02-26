Посланники Белого дома Кушнер и Виткофф разочарованы утренними переговорами с Ираном - СМИ

$43.240.02
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 11063 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 12258 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 22108 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 16006 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 75075 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 41537 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50234 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63433 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 54251 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 37883 просмотра
Гераскевич во время выступления в Раде призвал лишить Бубку звания Героя УкраиныPhotoVideo26 февраля, 09:28 • 4712 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф26 февраля, 09:59 • 37289 просмотра
Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму26 февраля, 10:53 • 8694 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 17949 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 22108 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 18050 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 75075 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 67650 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 72470 просмотра
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп18:10 • 838 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 37972 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 49128 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 51808 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 57173 просмотра
Посланники Белого дома Кушнер и Виткофф разочарованы утренними переговорами с Ираном - СМИ

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Посланники Белого дома Джаред Кушнер и Стив Виткофф были разочарованы утренними переговорами с Ираном. Однако переговоры между США и Ираном завершились со значительным прогрессом, их возобновят в скором времени.

Посланники Белого дома Кушнер и Виткофф разочарованы утренними переговорами с Ираном - СМИ

Посланники Белого дома Джаред Кушнер и Стив Виткофф были разочарованы тем, что услышали от иранцев на утренних переговорах. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, осведомленный с ситуацией, передает УНН.

Посланники Белого дома Кушнер и Виткофф были разочарованы тем, что услышали от иранцев на утренних переговорах. Вечерние переговоры все еще продолжаются 

- сообщил журналист.

Добавим

Впоследствии журналист привел сообщение министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди о завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном после значительного прогресса.

Мы возобновим переговоры вскоре после консультаций в столицах соответствующих стран. Обсуждения на техническом уровне состоятся на следующей неделе в Вене. Я благодарен всем заинтересованным сторонам за их усилия: переговорщикам, МАГАТЭ и принимающей стороне — правительству Швейцарии 

- привел журналист слова главы МИД Омана.

США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios26.02.26, 05:05 • 37072 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Международное агентство по атомной энергии
Белый дом
Вена
Швейцария
Оман
Соединённые Штаты
Иран