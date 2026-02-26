Посланники Белого дома Кушнер и Виткофф разочарованы утренними переговорами с Ираном - СМИ
Киев • УНН
Посланники Белого дома Джаред Кушнер и Стив Виткофф были разочарованы утренними переговорами с Ираном. Однако переговоры между США и Ираном завершились со значительным прогрессом, их возобновят в скором времени.
Посланники Белого дома Джаред Кушнер и Стив Виткофф были разочарованы тем, что услышали от иранцев на утренних переговорах. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, осведомленный с ситуацией, передает УНН.
Посланники Белого дома Кушнер и Виткофф были разочарованы тем, что услышали от иранцев на утренних переговорах. Вечерние переговоры все еще продолжаются
Добавим
Впоследствии журналист привел сообщение министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди о завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном после значительного прогресса.
Мы возобновим переговоры вскоре после консультаций в столицах соответствующих стран. Обсуждения на техническом уровне состоятся на следующей неделе в Вене. Я благодарен всем заинтересованным сторонам за их усилия: переговорщикам, МАГАТЭ и принимающей стороне — правительству Швейцарии
