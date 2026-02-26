Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф розчаровані ранковими переговорами з Іраном - ЗМІ
Київ • УНН
Посланці Білого дому Джаред Кушнер і Стів Віткофф були розчаровані ранковими переговорами з Іраном. Однак переговори між США та Іраном завершилися зі значним прогресом, їх відновлять незабаром.
Додамо
Згодом журналіст навів повідомлення міністра закордонних справ Омана Бадр Аль-Бусаїді про завершення переговорів між Сполученими Штатами та Іраном після значного прогресу.
Ми відновимо переговори невдовзі після консультацій у столицях відповідних країн. Обговорення на технічному рівні відбудуться наступного тижня у Відні. Я вдячний усім зацікавленим сторонам за їхні зусилля: переговорникам, МАГАТЕ та стороні, що приймає, — уряду Швейцарії
