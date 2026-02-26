Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф розчаровані ранковими переговорами з Іраном - ЗМІ

$43.240.02
50.960.00
ukenru
Ексклюзив
16:20 • 5766 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 10838 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 12069 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 21821 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 15865 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 74709 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 41413 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50187 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63405 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 54226 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
75%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 37693 перегляди
Гераскевич під час виступу у Раді закликав позбавити Бубку звання Героя УкраїниPhotoVideo26 лютого, 09:28 • 4644 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59 • 37130 перегляди
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26 лютого, 10:53 • 8432 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 17708 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 21821 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 17819 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 74709 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 67533 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 72359 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Веревський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп18:10 • 730 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 37787 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 49074 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 51755 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 57098 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення
Фільм

Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф розчаровані ранковими переговорами з Іраном - ЗМІ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Посланці Білого дому Джаред Кушнер і Стів Віткофф були розчаровані ранковими переговорами з Іраном. Однак переговори між США та Іраном завершилися зі значним прогресом, їх відновлять незабаром.

Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф розчаровані ранковими переговорами з Іраном - ЗМІ

Посланці Білого дому Джаред Кушнер і Стіва Віткофф були розчаровані тим, що почули від іранців на ранкових переговорах. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело, обізнане з ситуацією, передає УНН.

Посланці Білого дому Кушнер і Віткофф були розчаровані тим, що почули від іранців на ранкових переговорах. Вечірні переговори все ще тривають 

- повідомив журналіст.

Додамо

Згодом журналіст навів повідомлення міністра закордонних справ Омана Бадр Аль-Бусаїді про завершення переговорів між Сполученими Штатами та Іраном після значного прогресу.

Ми відновимо переговори невдовзі після консультацій у столицях відповідних країн. Обговорення на технічному рівні відбудуться наступного тижня у Відні. Я вдячний усім зацікавленим сторонам за їхні зусилля: переговорникам, МАГАТЕ та стороні, що приймає, — уряду Швейцарії 

- навів журналіст слова глави МЗС Оману.

США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26.02.26, 05:05 • 37058 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Міжнародне агентство з атомної енергії
Білий дім
Відень
Швейцарія
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран