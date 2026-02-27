Трамп получил военные варианты по Ирану - СМИ

Адмирал ВМС США Брэд Купер, контролирующий войска на Ближнем Востоке как глава Центрального командования США, в четверг информировал президента США Дональда Трампа о потенциальных военных вариантах в отношении Ирана, со ссылкой на человека, близкого к президенту, сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов США и главный военный советник президента США, также присутствовал, сообщает второе лицо, знакомое с обсуждением.

Брифинг главного военного командующего в регионе состоялся в тот же день, когда американские и иранские чиновники провели непрямые переговоры в Женеве по ядерной и баллистической ракетной программе Ирана.

Ни одна из сторон не объявила о достижении соглашения. Министр иностранных дел Ирана заявил, что прогресс был достигнут, и что "технические переговоры" возобновятся в Вене в Австрии на следующей неделе.

Несколько республиканцев и некоторые чиновники Трампа в последние дни приватно выступали за то, чтобы Израиль взял на себя инициативу в ударе по Ирану, вместо того, чтобы США начинали военные действия, сообщили ABC News два источника, знакомые с обсуждениями.

Президент США известен тем, что учитывает различные мнения, прежде чем принять решение. Politico впервые сообщило, что некоторые высокопоставленные советники и республиканцы Трампа выступают за то, чтобы Израиль взял на себя инициативу.

Источники сообщают, что совместная американо-израильская операция все еще возможна, на фоне того, как США перебросили в регион впечатляющее количество кораблей и истребителей - и все они находятся в пределах досягаемости Ирана.

"СМИ могут продолжать спекулировать на том, что президент думает все, что угодно, но только президент Трамп знает, что он может сделать, а что нет", – сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Политические аналитики заявили, что предположения о том, что Израиль нанесет первый "удар", вероятно, имеют целью служить своеобразным политическим прикрытием для республиканцев в Конгрессе, которые столкнутся с тяжелым избирательным годом. Трамп проводил кампанию, обещая, что он прекратит войны, а не начнет их.

По прогнозам представителей оборонного ведомства, если Израиль нанесет удар по Ирану, Иран почти наверняка нанесет ответный удар. Тогда Трамп мог бы утверждать, что вмешательство США в конфликт соответствовало многолетней политике защиты Израиля, говорят аналитики.

Но эта стратегия может иметь обратный эффект, если операцию на Ближнем Востоке будут рассматривать как "переворот, поддержанный Израилем", сказал корреспондент ABC News Рамеш Поннуру, консервативный эксперт и редактор National Review.

Независимо от того, как это начнется, "если это станет ожесточенной кампанией, и мы понесем жертвы, тогда возникнут определенные политические риски", сказал Поннуру.

Источники сообщили ABC News, что среди вариантов Трампа - ограниченный удар по пусковым установкам баллистических ракет и ядерным объектам как своеобразное предупреждение, чтобы заставить Тегеран согласиться на требования Трампа.

Также, по словам источников, рассматривается масштабная операция с поражением большого количества целей в течение длительного периода времени.

"Начальный залп по целям в Иране, возглавляемый Израилем, будет не только формой принуждения в дипломатических переговорах. Удары также могут привести к разрушению большей части противовоздушной обороны Ирана, если Трамп решит начать гораздо более длительную военную кампанию, направленную на свержение режима", сообщают источники.

Аналитики говорят, что такая операция может длиться неделями и быть чрезвычайно рискованной без какой-либо гарантии того, что Иран выйдет с правительством, более благоприятным для интересов США.

Особое беспокойство вызывает то, что Иран пытается атаковать примерно 35 000-40 000 американских военнослужащих, размещенных в регионе.

Рубио в среду, путешествуя в Сент-Китс, заявил журналистам, что Иран пытается восстановить свою ядерную программу после того, как США бомбардировали ее в прошлом июне.

"Вы можете видеть, как они всегда пытаются восстановить некоторые ее элементы. Они не обогащают сейчас, но они пытаются дойти до точки, когда в конечном итоге смогут это сделать", – сказал он.

Рубио также сказал, что Иран также находится на "пути" к попытке получить баллистические ракеты, способные достичь США.

