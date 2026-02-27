$43.240.02
Трамп отримав військові варіанти щодо Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Адмірал ВМС США Бред Купер поінформував Дональда Трампа про потенційні військові варіанти щодо Ірану. Брифінг відбувся в день непрямих переговорів США та Ірану в Женеві.

Трамп отримав військові варіанти щодо Ірану - ЗМІ

Адмірал ВМС США Бред Купер, який контролює війська на Близькому Сході як голова Центрального командування США, у четвер інформував президента США Дональда Трампа про потенційні військові варіанти щодо Ірану, з посиланням на особу, близьку до президента, повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США та головний військовий радник президента США, також був присутній, повідомляє друга особа, знайома з обговоренням.

Брифінг головного військового командувача в регіоні відбувся в той самий день, коли американські та іранські чиновники провели непрямі переговори в Женеві щодо ядерної та балістичної ракетної програми Ірану.

Жодна зі сторін не оголосила про досягнення угоди. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що прогрес був досягнутий, і що "технічні переговори" відновляться у Відні в Австрії наступного тижня.

Кілька республіканців та деякі посадовці Трампа останніми днями приватно виступали за те, щоб Ізраїль взяв на себе ініціативу в ударі по Ірану, замість того, щоб США розпочинали воєнні дії, повідомили ABC News два джерела, знайомі з обговореннями.

Президент США відомий тим, що враховує різні думки, перш ніж ухвалити рішення. Politico вперше повідомило, що деякі високопоставлені радники та республіканці Трампа виступають за те, щоб Ізраїль взяв на себе ініціативу.

Джерела повідомляють, що спільна американо-ізраїльська операція все ще можлива, на тлі того, як США перекинули в регіон вражаючу кількість кораблів та винищувачів - і всі вони перебувають у межах досяжності Ірану.

"ЗМІ можуть продовжувати спекулювати на тому, що президент думає все, що завгодно, але тільки президент Трамп знає, що він може зробити, а що ні", – сказала заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Політичні аналітики заявили, що припущення про те, що Ізраїль завдасть першого "удару", імовірно, мають на меті служити своєрідним політичним прикриттям для республіканців у Конгресі, які зіткнуться з важким виборчим роком. Трамп проводив кампанію, обіцяючи, що він припинить війни, а не розпочне їх.

За прогнозами представників оборонного відомства, якщо Ізраїль завдасть удару по Ірану, Іран майже напевно завдасть удару у відповідь. Тоді Трамп міг би стверджувати, що втручання США в конфлікт відповідало багаторічній політиці захисту Ізраїлю, кажуть аналітики.

Але ця стратегія може мати зворотний ефект, якщо операцію на Близькому Сході розглядатимуть як "переворот, підтриманий Ізраїлем", сказав кореспондент ABC News Рамеш Поннуру, консервативний експерт і редактор National Review.

Незалежно від того, як це почнеться, "якщо це стане запеклою кампанією, і ми зазнаємо жертв, тоді виникнуть певні політичні ризики", сказав Поннуру.

Джерела повідомили ABC News, що серед варіантів Трампа - обмежений удар по пускових установках балістичних ракет та ядерних об'єктах як своєрідне попередження, щоб змусити Тегеран погодитися на вимоги Трампа.

Також, за словами джерел, розглядається масштабна операція з ураженням великої кількості цілей протягом тривалого періоду часу.

"Початковий залп по цілях в Ірані, очолюваний Ізраїлем, буде не лише формою примусу в дипломатичних переговорах. Удари також можуть призвести до руйнування більшої частини протиповітряної оборони Ірану, якщо Трамп вирішить розпочати набагато тривалішу військову кампанію, спрямовану на повалення режиму", повідомляють джерела.

Аналітики кажуть, що така операція може тривати тижнями та бути надзвичайно ризикованою без жодної гарантії того, що Іран вийде з урядом, більш сприятливим для інтересів США.

Особливе занепокоєння викликає те, що Іран намагається атакувати приблизно 35 000-40 000 американських військовослужбовців, розміщених у регіоні.

Рубіо в середу, подорожуючи до Сент-Кітса, заявив журналістам, що Іран намагається відновити свою ядерну програму після того, як США бомбардували її минулого червня.

"Ви можете бачити, як вони завжди намагаються відновити деякі її елементи. Вони не збагачують зараз, але вони намагаються дійти до точки, коли зрештою зможуть це зробити", – сказав він.

Рубіо також сказав, що Іран також перебуває на "шляху" до спроби отримати балістичні ракети, здатні досягти США.

Розвідка США спростовує заяви Трампа про негайну ракетну загрозу з боку Ірану27.02.26, 07:12 • 1942 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Ізраїль
Женева
Центральне Командування Збройних сил США
Відень
Австрія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран