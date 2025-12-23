Різдвяний продуктовий моніторинг: індекс куті зріс на 37%, а узвар подорожчав на 150%

Попри дешеву городину, основні символи різдвяного столу – кутя та узвар – цього року помітно додали в ціні. Індекс куті зріс на 37%. Про це повідомили в УКАБ і додали - загальний чек різдвяного столу теж збільшився, передає УНН.

Деталі

Напередодні різдвяних свят ціни на продукти харчування демонструють різноспрямовані тенденції: завдяки рекордному здешевшанню овочів вартість деяких традиційних страв знизилася, проте загальний чек різдвяного столу збільшився через подорожчання фруктів, риби та бакалії. Загальна вартість набору з 12 пісних страв у грудні 2025 року становить 913,57 грн, що на 11% більше порівняно з минулим роком, зазначили в УКАБ.

Особливістю цьогорічного зимового сезону стала "овочева дефляція". Як відзначають в УКАБ, завдяки гарному врожаю ціни на овочі "борщового набору" суттєво впали: капуста подешевшала на 73%, морква – на 63%, цибуля – на 58%, картопля – на 54%, а буряк – на 51%. Це дозволило суттєво зекономити на приготуванні таких страв, як вареники з капустою (їхня вартість знизилася на 47%), картопля з часником (-40%) та вінегрет (-18%). Навіть пісний борщ цього року обійдеться на 18% дешевше, ніж торік.

Однак, попри дешеву городину, основні символи різдвяного столу – кутя та узвар – помітно додали в ціні. Індекс куті зріс на 37%. Це зумовлено подорожчанням усіх її складових: горіхи зросли в ціні на 60%, мед – на 40%, а мак та родзинки додали понад 30%. Лідерами ж за темпами зростання цін стали інгредієнти для узвару: чорнослив подорожчав на 168%, сушені груші – на 140%, яблука – на 110%, що призвело до збільшення ціни напою на 150%, йдеться у різдвяному моніторингу.

Рибні страви також тягнуть святковий бюджет вгору. Вартість оселедця зросла на 24%, а риби (хека) для запікання – на 25%. Додатково на кінцеву вартість страв впливає соняшникова олія, яка є базовим елементом пісного столу і за рік подорожчала на 22%.

Що стосується м’ясних страв (для тих, хто не дотримується посту або вже готується до Нового року), то їх приготування дорожче за минулий рік. Запечене м’ясо зі свинного ошийка коштуватиме на 7% дорожче (330 грн/кг). Сало випереджає темпи росту цін на м’ясо – за рік продукт додав у ціні 16% й коштує 272 грн/кг. Вартість м’ясного борщу зросла на 27%, сягнувши 196 грн, де понад 60% ціни складають свинячі ребра (119,5 грн за 500 г). Курятина зміцнюється в ціні через зростання вартості кормів, а ціни на свинину стабілізує імпорт.

Сирна нарізка стане однією з найдорожчих позицій на новорічному столі – 700 грн/кг, що на 40% більше, ніж торік. Попри загальний тренд зменшення гуртових цін на молочну сировину, виробники утримують високі ціни на сир і масло через дорогі енергоресурси. Яйця, що необхідні для олів’є, зросли на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, й сягнули 81,6 грн за десяток, резюмували в УКАБ.

