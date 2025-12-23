$42.150.10
12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
12:03
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
11:27
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
Ексклюзив
22 грудня, 14:35
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов
22 грудня, 11:19
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto
21 грудня, 14:01
Різдвяний продуктовий моніторинг: індекс куті зріс на 37%, а узвар подорожчав на 150%

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Загальний чек різдвяного столу 2025 року збільшився на 11% до 913,57 грн, попри здешевлення овочів. Кутя та узвар значно подорожчали через зростання цін на їхні складові.

Різдвяний продуктовий моніторинг: індекс куті зріс на 37%, а узвар подорожчав на 150%

Попри дешеву городину, основні символи різдвяного столу – кутя та узвар – цього року помітно додали в ціні. Індекс куті зріс на 37%. Про це повідомили в УКАБ і додали - загальний чек різдвяного столу теж збільшився, передає УНН.

Деталі

Напередодні різдвяних свят ціни на продукти харчування демонструють різноспрямовані тенденції: завдяки рекордному здешевшанню овочів вартість деяких традиційних страв знизилася, проте загальний чек різдвяного столу збільшився через подорожчання фруктів, риби та бакалії. Загальна вартість набору з 12 пісних страв у грудні 2025 року становить 913,57 грн, що на 11% більше порівняно з минулим роком, зазначили в УКАБ.

Особливістю цьогорічного зимового сезону стала "овочева дефляція". Як відзначають в УКАБ, завдяки гарному врожаю ціни на овочі "борщового набору" суттєво впали: капуста подешевшала на 73%, морква – на 63%, цибуля – на 58%, картопля – на 54%, а буряк – на 51%. Це дозволило суттєво зекономити на приготуванні таких страв, як вареники з капустою (їхня вартість знизилася на 47%), картопля з часником (-40%) та вінегрет (-18%). Навіть пісний борщ цього року обійдеться на 18% дешевше, ніж торік.

Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
09.12.25, 17:34

Однак, попри дешеву городину, основні символи різдвяного столу – кутя та узвар – помітно додали в ціні. Індекс куті зріс на 37%. Це зумовлено подорожчанням усіх її складових: горіхи зросли в ціні на 60%, мед – на 40%, а мак та родзинки додали понад 30%. Лідерами ж за темпами зростання цін стали інгредієнти для узвару: чорнослив подорожчав на 168%, сушені груші – на 140%, яблука – на 110%, що призвело до збільшення ціни напою на 150%, йдеться у різдвяному моніторингу.

Рибні страви також тягнуть святковий бюджет вгору. Вартість оселедця зросла на 24%, а риби (хека) для запікання – на 25%. Додатково на кінцеву вартість страв впливає соняшникова олія, яка є базовим елементом пісного столу і за рік подорожчала на 22%.

Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
22.12.25, 15:06

Що стосується м’ясних страв (для тих, хто не дотримується посту або вже готується до Нового року), то їх приготування дорожче за минулий рік. Запечене м’ясо зі свинного ошийка коштуватиме на 7% дорожче (330 грн/кг). Сало випереджає темпи росту цін на м’ясо – за рік продукт додав у ціні 16% й коштує 272 грн/кг. Вартість м’ясного борщу зросла на 27%, сягнувши 196 грн, де понад 60% ціни складають свинячі ребра (119,5 грн за 500 г). Курятина зміцнюється в ціні через зростання вартості кормів, а ціни на свинину стабілізує імпорт.

Сирна нарізка стане однією з найдорожчих позицій на новорічному столі – 700 грн/кг, що на 40% більше, ніж торік. Попри загальний тренд зменшення гуртових цін на молочну сировину, виробники утримують високі ціни на сир і масло через дорогі енергоресурси. Яйця, що необхідні для олів’є, зросли на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, й сягнули 81,6 грн за десяток, резюмували в УКАБ.

Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
23.12.25, 13:27

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Новий рік
Енергетика
Тренд
Електроенергія