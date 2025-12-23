$42.150.10
12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 14:35
Рождественский продуктовый мониторинг: индекс кутьи вырос на 37%, а узвар подорожал на 150%

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Общий чек рождественского стола 2025 года увеличился на 11% до 913,57 грн, несмотря на удешевление овощей. Кутья и узвар значительно подорожали из-за роста цен на их составляющие.

Рождественский продуктовый мониторинг: индекс кутьи вырос на 37%, а узвар подорожал на 150%

Несмотря на дешевые овощи, основные символы рождественского стола – кутья и узвар – в этом году заметно прибавили в цене. Индекс кутьи вырос на 37%. Об этом сообщили в УКАБ и добавили – общий чек рождественского стола тоже увеличился, передает УНН.

Детали

В преддверии рождественских праздников цены на продукты питания демонстрируют разнонаправленные тенденции: благодаря рекордному удешевлению овощей стоимость некоторых традиционных блюд снизилась, однако общий чек рождественского стола увеличился из-за подорожания фруктов, рыбы и бакалеи. Общая стоимость набора из 12 постных блюд в декабре 2025 года составляет 913,57 грн, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом, отметили в УКАБ.

Особенностью нынешнего зимнего сезона стала "овощная дефляция". Как отмечают в УКАБ, благодаря хорошему урожаю цены на овощи "борщевого набора" существенно упали: капуста подешевела на 73%, морковь – на 63%, лук – на 58%, картофель – на 54%, а свекла – на 51%. Это позволило существенно сэкономить на приготовлении таких блюд, как вареники с капустой (их стоимость снизилась на 47%), картофель с чесноком (-40%) и винегрет (-18%). Даже постный борщ в этом году обойдется на 18% дешевле, чем в прошлом году.

Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба09.12.25, 17:34 • 89051 просмотр

Однако, несмотря на дешевые овощи, основные символы рождественского стола – кутья и узвар – заметно прибавили в цене. Индекс кутьи вырос на 37%. Это обусловлено подорожанием всех ее составляющих: орехи выросли в цене на 60%, мед – на 40%, а мак и изюм прибавили более 30%. Лидерами же по темпам роста цен стали ингредиенты для узвара: чернослив подорожал на 168%, сушеные груши – на 140%, яблоки – на 110%, что привело к увеличению цены напитка на 150%, говорится в рождественском мониторинге.

Рыбные блюда также тянут праздничный бюджет вверх. Стоимость сельди выросла на 24%, а рыбы (хека) для запекания – на 25%. Дополнительно на конечную стоимость блюд влияет подсолнечное масло, которое является базовым элементом постного стола и за год подорожало на 22%.

Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно22.12.25, 15:06 • 30733 просмотра

Что касается мясных блюд (для тех, кто не соблюдает пост или уже готовится к Новому году), то их приготовление дороже, чем в прошлом году. Запеченное мясо из свиного ошейка будет стоить на 7% дороже (330 грн/кг). Сало опережает темпы роста цен на мясо – за год продукт прибавил в цене 16% и стоит 272 грн/кг. Стоимость мясного борща выросла на 27%, достигнув 196 грн, где более 60% цены составляют свиные ребра (119,5 грн за 500 г). Курятина укрепляется в цене из-за роста стоимости кормов, а цены на свинину стабилизирует импорт.

Сырная нарезка станет одной из самых дорогих позиций на новогоднем столе – 700 грн/кг, что на 40% больше, чем в прошлом году. Несмотря на общий тренд уменьшения оптовых цен на молочное сырье, производители удерживают высокие цены на сыр и масло из-за дорогих энергоресурсов. Яйца, необходимые для оливье, выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигли 81,6 грн за десяток, резюмировали в УКАБ.

Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23.12.25, 13:27 • 15804 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Новый год
Энергетика
Тренд
Электроэнергия