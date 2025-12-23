Рождественский продуктовый мониторинг: индекс кутьи вырос на 37%, а узвар подорожал на 150%

Несмотря на дешевые овощи, основные символы рождественского стола – кутья и узвар – в этом году заметно прибавили в цене. Индекс кутьи вырос на 37%. Об этом сообщили в УКАБ и добавили – общий чек рождественского стола тоже увеличился, передает УНН.

Детали

В преддверии рождественских праздников цены на продукты питания демонстрируют разнонаправленные тенденции: благодаря рекордному удешевлению овощей стоимость некоторых традиционных блюд снизилась, однако общий чек рождественского стола увеличился из-за подорожания фруктов, рыбы и бакалеи. Общая стоимость набора из 12 постных блюд в декабре 2025 года составляет 913,57 грн, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом, отметили в УКАБ.

Особенностью нынешнего зимнего сезона стала "овощная дефляция". Как отмечают в УКАБ, благодаря хорошему урожаю цены на овощи "борщевого набора" существенно упали: капуста подешевела на 73%, морковь – на 63%, лук – на 58%, картофель – на 54%, а свекла – на 51%. Это позволило существенно сэкономить на приготовлении таких блюд, как вареники с капустой (их стоимость снизилась на 47%), картофель с чесноком (-40%) и винегрет (-18%). Даже постный борщ в этом году обойдется на 18% дешевле, чем в прошлом году.

Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба

Однако, несмотря на дешевые овощи, основные символы рождественского стола – кутья и узвар – заметно прибавили в цене. Индекс кутьи вырос на 37%. Это обусловлено подорожанием всех ее составляющих: орехи выросли в цене на 60%, мед – на 40%, а мак и изюм прибавили более 30%. Лидерами же по темпам роста цен стали ингредиенты для узвара: чернослив подорожал на 168%, сушеные груши – на 140%, яблоки – на 110%, что привело к увеличению цены напитка на 150%, говорится в рождественском мониторинге.

Рыбные блюда также тянут праздничный бюджет вверх. Стоимость сельди выросла на 24%, а рыбы (хека) для запекания – на 25%. Дополнительно на конечную стоимость блюд влияет подсолнечное масло, которое является базовым элементом постного стола и за год подорожало на 22%.

Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно

Что касается мясных блюд (для тех, кто не соблюдает пост или уже готовится к Новому году), то их приготовление дороже, чем в прошлом году. Запеченное мясо из свиного ошейка будет стоить на 7% дороже (330 грн/кг). Сало опережает темпы роста цен на мясо – за год продукт прибавил в цене 16% и стоит 272 грн/кг. Стоимость мясного борща выросла на 27%, достигнув 196 грн, где более 60% цены составляют свиные ребра (119,5 грн за 500 г). Курятина укрепляется в цене из-за роста стоимости кормов, а цены на свинину стабилизирует импорт.

Сырная нарезка станет одной из самых дорогих позиций на новогоднем столе – 700 грн/кг, что на 40% больше, чем в прошлом году. Несмотря на общий тренд уменьшения оптовых цен на молочное сырье, производители удерживают высокие цены на сыр и масло из-за дорогих энергоресурсов. Яйца, необходимые для оливье, выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигли 81,6 грн за десяток, резюмировали в УКАБ.

Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной