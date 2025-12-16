В НАБУ не знают, сколько утечек информации допущено детективами - информация руководителя САП противоречит фактам

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что не учитывают информацию о начатых уголовных производствах по фактам разглашения данных досудебного расследования, сообщает УНН со ссылкой на "Апостроф".

Информация о начатых уголовных производствах по фактам разглашения данных досудебного расследования и состоянии их расследования не учитывается, не систематизируется и не обобщается - отметили в бюро.

В НАБУ отмечают, что сейчас расследуется одно уголовное производство по ч.2 ст.387 Уголовного кодекса Украины, по факту разглашения данных досудебного расследования. Речь идет о "утечках" по делу "Мидас", которые связывали с заместителем руководителя САП Андрея Синюка.

Ранее руководитель САП Александр Клименко заявлял о том, что антикоррупционные институты фиксировали многочисленные утечки информации по этому делу, которые, по его словам, расследовались в нескольких уголовных производствах.

"В течение документирования мы видели утечки в разных направлениях. Их было несколько, они действительно происходили…", - отмечал Клименко, добавляя, что такие расследования активно велись "не в одном и даже не в двух уголовных производствах".

Также Клименко обещал, что "по результатам уже проведенных следственных действий и служебных проверок мы обязательно проинформируем, что удалось установить и была ли причастность сотрудников НАБУ и САП к этим утечкам".

В САП действительно начали служебное расследование, но Синюк успел уволиться по собственному желанию еще до окончания проверки.

Напомним, в мае 2025 года был обнародован первый за десять лет международный аудит эффективности НАБУ. Отчет независимой комиссии аудиторов зафиксировал системные проблемы в работе антикоррупционного бюро: неэффективную деятельность Управления внутреннего контроля (УВК), отсутствие подотчетности и чрезмерное влияние директора НАБУ Семена Кривоноса на ход внутренних расследований. По информации международных аудиторов, за весь период существования НАБУ внутренний контроль не довел до приговора ни одного дела, касающегося утечек информации, совершенных сотрудниками бюро.

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий считает, что руководитель САП Клименко должен был привлечь к ответственности Синюка в случае доказательства его вины.