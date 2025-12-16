У НАБУ не знають, скільки витоків інформації допущено детективами - інформація керівника САП протирічить фактам

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що не обліковують інформацію щодо розпочатих кримінальних проваджень за фактами розголошення даних досудового розслідування, повідомляє УНН з посиланням на "Апостроф".

Інформація стосовно розпочатих кримінальних проваджень за фактами розголошення даних досудового розслідування та стану їх розслідування не обліковується, не систематизується та не узагальнюється - зазначили в бюро.

У НАБУ зазначають, що наразі розслідується одне кримінальне провадження за ч.2 ст.387 Крмінального кодексу України, за фактом розголошення даних досудового розслідування. Йдеться про "витоки" у справі "Мідас", які повʼязували із заступником керівника САП Андрія Синюка.

Раніше керівник САП Олександр Клименко заявляв про те, що антикорупційні інституції фіксували численні витоки інформації у цій справі, які, за його словами, розслідувалися у декількох кримінальних провадженнях.

"Протягом документування ми бачили витоки в різних напрямках. Їх було кілька, вони дійсно відбувалися…", - зазначав Клименко, додаючи, що такі розслідування активно велися "не в одному і навіть не в двох кримінальних провадженнях".

Також Клименко обіцяв, що "за результатами вже проведених слідчих дій і службових перевірок ми обов’язково поінформуємо, що вдалося встановити і чи була причетність працівників НАБУ і САП до цих витоків".

У САП дійсно розпочали службове розслідування, але Синюк встиг звільнитися за власним бажанням ще до закінчення перевірки.

Нагадаємо, у травні 2025 року було оприлюднено перший за десять років міжнародний аудит ефективності НАБУ. Звіт незалежної комісії аудиторів зафіксував системні проблеми в роботі антикорупційного бюро: неефективну діяльність Управління внутрішнього контролю (УВК), відсутність підзвітності та надмірний вплив директора НАБУ Семена Кривоноса на перебіг внутрішніх розслідувань. За інформацією міжнародних аудиторів, за весь період існування НАБУ внутрішній контроль не довів до вироку жодної справи, що стосувалася витоків інформації, скоєних працівниками бюро.

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький вважає, що керівник САП Клименко мав притягнути до відповідальності Синюка в разі доведення його вини.