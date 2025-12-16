У НАБУ не знають, скільки витоків інформації допущено детективами - інформація керівника САП протирічить фактам

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 5784 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 10326 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 13039 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 18815 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 18217 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 20373 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28013 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21157 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19178 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16793 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
89%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 20129 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 18060 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 17303 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 23493 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 12215 перегляди
Публікації
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 2014 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 10081 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 62583 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 58197 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 64786 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 38383 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 55498 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 55782 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 59582 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 94257 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
Coca-Cola

У НАБУ не знають, скільки витоків інформації допущено детективами - інформація керівника САП протирічить фактам

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У НАБУ повідомили, що не обліковують інформацію про розпочаті кримінальні провадження за фактами розголошення даних досудового розслідування.

У НАБУ не знають, скільки витоків інформації допущено детективами - інформація керівника САП протирічить фактам

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що не обліковують інформацію щодо розпочатих кримінальних проваджень за фактами розголошення даних досудового розслідування, повідомляє УНН з посиланням на "Апостроф". 

Інформація стосовно розпочатих кримінальних проваджень за фактами розголошення даних досудового розслідування та стану їх розслідування не обліковується, не систематизується та не узагальнюється 

- зазначили в бюро.

У НАБУ зазначають, що наразі розслідується одне кримінальне провадження за ч.2 ст.387 Крмінального кодексу України, за фактом розголошення даних досудового розслідування. Йдеться про "витоки" у справі "Мідас", які повʼязували із заступником керівника САП Андрія Синюка.

Раніше керівник САП Олександр Клименко заявляв про те, що антикорупційні інституції фіксували численні витоки інформації у цій справі, які, за його словами, розслідувалися у декількох кримінальних провадженнях.

"Протягом документування ми бачили витоки в різних напрямках. Їх було кілька, вони дійсно відбувалися…", - зазначав Клименко, додаючи, що такі розслідування активно велися "не в одному і навіть не в двох кримінальних провадженнях".

Також Клименко обіцяв, що "за результатами вже проведених слідчих дій і службових перевірок ми обов’язково поінформуємо, що вдалося встановити і чи була причетність працівників НАБУ і САП до цих витоків".

У САП дійсно розпочали службове розслідування, але Синюк встиг звільнитися за власним бажанням ще до закінчення перевірки.

Нагадаємо, у травні 2025 року було оприлюднено перший за десять років міжнародний аудит ефективності НАБУ. Звіт незалежної комісії аудиторів зафіксував системні проблеми в роботі антикорупційного бюро: неефективну діяльність Управління внутрішнього контролю (УВК), відсутність підзвітності та надмірний вплив директора НАБУ Семена Кривоноса на перебіг внутрішніх розслідувань. За інформацією міжнародних аудиторів, за весь період існування НАБУ внутрішній контроль не довів до вироку жодної справи, що стосувалася витоків інформації, скоєних працівниками бюро. 

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький вважає, що керівник САП Клименко мав притягнути до відповідальності Синюка в разі доведення його вини. 

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП