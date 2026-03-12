Приглашали в Украину - Зеленский рассказал, что происходит в отношениях с Орбаном

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана через его словацкого коллегу Роберта Фицо приглашали в Украину для прямого диалога, но политик не сделал шаг навстречу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Politico, комментируя позицию венгерского правительства по Украине, передает УНН.

Детали

По его словам, сначала Орбан согласился на такой визит, однако впоследствии перестал выходить на связь.

Президент дал понять, что отсутствие дальнейшей коммуникации со стороны венгерского премьера не помогает двусторонним отношениям и не способствует предметному диалогу. По мнению Зеленского, в нынешних условиях открытость к разговору и четкая позиция важнее дипломатического молчания, которое лишь углубляет недопонимание.

Украинский лидер добавил, что некоторые действия Орбана свидетельствуют о том, что он фактически играет в пользу Москвы. Президент подчеркнул, что венгерский премьер блокирует важные для Украины решения и одновременно распространяет нарративы, созвучные с российской пропагандой, хотя непосредственного участия в войне не принимает.

Глава государства подчеркнул, что такая позиция Будапешта создает дополнительные трудности для Украины на международном уровне, особенно в вопросах, где нужна консолидированная поддержка партнеров. Зеленский дал понять, что речь идет не только о политических заявлениях, но и о конкретных шагах, которые влияют на принятие решений в пользу Украины.

Напомним

Несколько ранее Зеленский призвал Европу найти альтернативные пути финансирования из-за позиции Венгрии. Орбан блокирует средства, оружие и вступление Украины в Евросоюз.