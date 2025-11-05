Бутафорія доброчесності: помічник голови ВККС із російським минулим та суддя Майдану виграли конкурс на суддів апеляційних судів

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради звернула увагу на діяльність помічника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Руслана Раімова, який до 2019 року жив у росії та керував там компаніями. Попри цей бекґраунд, Раімов не лише влаштувався до ВККС, він ще й успішно склав конкурс на посаду судді апеляційної інстанції, який нещодавно зі скандалом провела сама ВККС, пише УНН.

Ще кілька років тому Раімов намагався працевлаштуватися в Офіс Генерального прокурора, однак не пройшов конкурс і був визнаний недоброчесним. Менш ніж через два місяці він став помічником голови ВККС Андрія Пасічника. Саме Пасічник очолював екзаменаційну комісію під час конкурсу, де Раімов показав "успішні результати".

Цей факт та загалом формат конкурсу, де переможцями стали наближені до ВККС люди викликали хвилю обурення в судовому корпусі. Члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради розслідують ймовірну упередженість та конфлікті інтересів у цій процедурі.

"По доброчесності - це найцікавіша історія - ніхто не знає що це, ніхто не знає, як її оцінювати, але в кожного вона своя, і в кожного за одне й те саме можуть бути різні оцінки. Наприклад, пан Москаль, який зайняв перше місце, має 10 рішень так званого Майдану. Ну, в рішенні про це взагалі нічого не написано. Я передивися, на співбесіді про це згадали, але так, мимо словом. Суддю першої інстанції за це звільняють, якщо в тебе є рішення, пов’язані з Майданом. Пан Москаль займає перше місце. А чому? А тому що виявляється, що пан Москаль, однокурсник Кидисюка (Роман Кидисюк - член ВККС) і Маселко (Роман Маселко - член ВРП)", — заявив один із учасників конкурсу, який був присутній на засіданні ТСК.

Судді-конкурсанти, які свідчили перед ТСК, повідомили, що успішне проходження частини кандидатів стало можливим завдяки особистим зв’язкам у ВККС. За їх словами, процедура відбору суддів перетворилася на "внутрішній клуб для своїх", а критерії доброчесності на декларативну формальність.

Члени ТСК також допитали голову ВККС Андрія Пасічника про те, якими саме критеріями комісія користується під час визначення доброчесності кандидатів, коли навіть саме поняття "доброчесності" не має законодавчого визначення.

Зокрема, на ТСК також звучали питання як суддя Ростислав Москаль, який має судові рішення, пов’язані з подіями Революції Гідності, отримав найвищий бал у конкурсі і виграв конкурс на суддю апеляційної інстанції.

Нагадаємо

Голова ТСК Сергій Власенко повідомив, що за заявою парламентської комісії відкрито кримінальне провадження проти посадовців ВККС через ймовірні махінації під час конкурсу та втручання в інформаційні системи. Слідство має перевірити факти службового підроблення, зловживання впливом та можливого маніпулювання результатами конкурсу.