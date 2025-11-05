Проти посадовців ВККС відкрито кримінальне провадження за можливі махінації під час відбору суддів - нардеп Власенко

За заявою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює народний депутат Сергій Власенко, відкрито кримінальне провадження проти посадовців Вищої кваліфікаційної комісії судів. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

"За заявою нашої ТСК було внесено в ЄРДР відомості про злочин, здійснений посадовими особами ВККС під час організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів", - написав Власенко.

Також він оприлюднив відео, яке назвав "епічним", де голова ВККС Андрій Пасічник не зміг пояснити яким чином він зміг перевірити 210 практичних завдань кандидатів у судді, перебуваючи при цьому на лікуванні у лікарні "Феофанія".

Також Пасічнику було складно відповісти, чому найвищі бали отримували родичі ВККС, діючі члени ВРП та особистий помічник Пасічника Руслан Раїмов. На ТСК звернули увагу, що перевірка робіт відбувалась не в системі ВККС, а в ручному режимі - сам Пасічник пояснив, що роботи йому передав певний чоловік, чиє імʼя він не може назвати, а самі роботи він начебто спалив після перевірки.

За підсумком оприлюдненої на ТСК інформації члени Тимчасової слідчої комісії одноголосно дійшли висновку, що встановлені під час допиту обставини можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавства, а також інших норм, що регулюють процедуру відбору суддів.