Против должностных лиц ВККС открыто уголовное производство за возможные махинации при отборе судей - нардеп Власенко
Киев • УНН
Открыто уголовное производство против должностных лиц Высшей квалификационной комиссии судей по заявлению Временной следственной комиссии Верховной Рады. Глава ВККС Андрей Пасечник не смог объяснить обстоятельства проверки работ кандидатов, находясь на лечении, и высокие баллы родственников и помощника.
По заявлению Временной следственной комиссии Верховной Рады, которую возглавляет народный депутат Сергей Власенко, открыто уголовное производство против должностных лиц Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
"По заявлению нашей ВСК были внесены в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном должностными лицами ВККС во время организации и проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов", - написал Власенко.
Также он обнародовал видео, которое назвал "эпическим", где председатель ВККС Андрей Пасечник не смог объяснить, каким образом он смог проверить 210 практических заданий кандидатов в судьи, находясь при этом на лечении в больнице "Феофания".
Также Пасечнику было сложно ответить, почему самые высокие баллы получали родственники ВККС, действующие члены ВСП и личный помощник Пасечника Руслан Раимов. На ВСК обратили внимание, что проверка работ происходила не в системе ВККС, а в ручном режиме - сам Пасечник объяснил, что работы ему передал некий мужчина, чье имя он не может назвать, а сами работы он якобы сжег после проверки.
По итогам обнародованной на ВСК информации члены Временной следственной комиссии единогласно пришли к выводу, что установленные во время допроса обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства, а также других норм, регулирующих процедуру отбора судей.