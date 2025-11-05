ukenru
4 ноября, 23:11 • 20240 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 23525 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 49665 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 38108 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 37324 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 34835 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49965 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45159 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19638 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18713 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
Графики отключений электроэнергии
Против должностных лиц ВККС открыто уголовное производство за возможные махинации при отборе судей - нардеп Власенко

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Открыто уголовное производство против должностных лиц Высшей квалификационной комиссии судей по заявлению Временной следственной комиссии Верховной Рады. Глава ВККС Андрей Пасечник не смог объяснить обстоятельства проверки работ кандидатов, находясь на лечении, и высокие баллы родственников и помощника.

Против должностных лиц ВККС открыто уголовное производство за возможные махинации при отборе судей - нардеп Власенко

По заявлению Временной следственной комиссии Верховной Рады, которую возглавляет народный депутат Сергей Власенко, открыто уголовное производство против должностных лиц Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

"По заявлению нашей ВСК были внесены в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном должностными лицами ВККС во время организации и проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов", - написал Власенко.

Также он обнародовал видео, которое назвал "эпическим", где председатель ВККС Андрей Пасечник не смог объяснить, каким образом он смог проверить 210 практических заданий кандидатов в судьи, находясь при этом на лечении в больнице "Феофания".

Также Пасечнику было сложно ответить, почему самые высокие баллы получали родственники ВККС, действующие члены ВСП и личный помощник Пасечника Руслан Раимов. На ВСК обратили внимание, что проверка работ происходила не в системе ВККС, а в ручном режиме - сам Пасечник объяснил, что работы ему передал некий мужчина, чье имя он не может назвать, а сами работы он якобы сжег после проверки.

По итогам обнародованной на ВСК информации члены Временной следственной комиссии единогласно пришли к выводу, что установленные во время допроса обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства, а также других норм, регулирующих процедуру отбора судей.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Верховная Рада