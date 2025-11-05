Против должностных лиц ВККС открыто уголовное производство за возможные махинации при отборе судей - нардеп Власенко

По заявлению Временной следственной комиссии Верховной Рады, которую возглавляет народный депутат Сергей Власенко, открыто уголовное производство против должностных лиц Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

"По заявлению нашей ВСК были внесены в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном должностными лицами ВККС во время организации и проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов", - написал Власенко.

Также он обнародовал видео, которое назвал "эпическим", где председатель ВККС Андрей Пасечник не смог объяснить, каким образом он смог проверить 210 практических заданий кандидатов в судьи, находясь при этом на лечении в больнице "Феофания".

Также Пасечнику было сложно ответить, почему самые высокие баллы получали родственники ВККС, действующие члены ВСП и личный помощник Пасечника Руслан Раимов. На ВСК обратили внимание, что проверка работ происходила не в системе ВККС, а в ручном режиме - сам Пасечник объяснил, что работы ему передал некий мужчина, чье имя он не может назвать, а сами работы он якобы сжег после проверки.

По итогам обнародованной на ВСК информации члены Временной следственной комиссии единогласно пришли к выводу, что установленные во время допроса обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства, а также других норм, регулирующих процедуру отбора судей.