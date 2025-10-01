Движение на "красной" ветке метро Киева ограничено: названы станции

В Киеве ограничено движение на "красной" ветке метро - поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия - сообщили в КГГА.

Людей призвали во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА, сообщили в КГВА.

