Движение на "красной" ветке метро Киева ограничено: названы станции

Эксклюзив
06:00 • 3864 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
05:57 • 3312 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 1822 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 5360 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 10689 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 18302 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 29594 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 45671 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 37417 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 45982 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
06:00 • 3864 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 13:32 • 45671 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 27534 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 73001 просмотра
Движение на "красной" ветке метро Киева ограничено: названы станции

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Движение поездов по красной линии метро Киева осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Театральная». Станции «Арсенальная» и «Крещатик» работают только в режиме укрытия.

Движение на "красной" ветке метро Киева ограничено: названы станции

В Киеве ограничено движение на "красной" ветке метро - поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная", сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия

- сообщили в КГГА.

Людей призвали во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА, сообщили в КГВА.

В больнице скончалась 74-летняя женщина: возросло число жертв атаки на Киев 7 сентября30.09.25, 17:48 • 2742 просмотра

Юлия Шрамко

Киев