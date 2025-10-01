Движение на "красной" ветке метро Киева ограничено: названы станции
Киев • УНН
Движение поездов по красной линии метро Киева осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Театральная». Станции «Арсенальная» и «Крещатик» работают только в режиме укрытия.
Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Станции "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия
Людей призвали во время воздушной тревоги находиться в укрытии.
В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА, сообщили в КГВА.
