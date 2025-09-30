В больнице скончалась 74-летняя женщина: возросло число жертв атаки на Киев 7 сентября

В реанимации одной из столичных больниц скончалась 74-летняя женщина, пострадавшая от атаки врага на Киев 7 сентября. Число жертв вражеского удара возросло до пяти. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Как отметил Кличко, 7 сентября в Святошинском районе столицы погибли молодая женщина и ее маленький ребенок. На следующий день из-под завалов достали тело еще одной жертвы — мужчины.

Неделю назад в больнице скончалась молодая женщина, пострадавшая от ракетного обстрела. На тот момент она была беременна. За ее жизнь врачи боролись две недели. Малыша медики спасли, сделав матери кесарево сечение. А женщину спасти не удалось… - добавил мэр.

Кличко подчеркнул, что жертв атаки 7 сентября — пятеро. В частности, три женщины и маленький ребенок.

