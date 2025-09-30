В больнице скончалась 74-летняя женщина: возросло число жертв атаки на Киев 7 сентября

$41.320.16
Эксклюзив
13:32 • 13367 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 18862 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 32344 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 54343 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 29147 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 25619 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 22868 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21191 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23135 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72709 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo30 сентября, 08:08 • 26579 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа30 сентября, 08:56 • 25912 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 26974 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 13716 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 17150 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
13:32 • 13364 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 11430 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 54338 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72708 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72745 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Дания
Европа
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены14:16 • 2226 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 13924 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 27173 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 27425 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 29247 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
SpaceX Starship
T-90
Хранитель

В больнице скончалась 74-летняя женщина: возросло число жертв атаки на Киев 7 сентября

Киев • УНН

 • 344 просмотра

74-летняя женщина, пострадавшая от атаки врага на Киев 7 сентября, скончалась в реанимации. Число жертв вражеского удара возросло до пяти, включая молодую женщину, ее ребенка, мужа и беременную женщину.

В больнице скончалась 74-летняя женщина: возросло число жертв атаки на Киев 7 сентября

В реанимации одной из столичных больниц скончалась 74-летняя женщина, пострадавшая от атаки врага на Киев 7 сентября. Число жертв вражеского удара возросло до пяти. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Как отметил Кличко, 7 сентября в Святошинском районе столицы погибли молодая женщина и ее маленький ребенок. На следующий день из-под завалов достали тело еще одной жертвы — мужчины.

Неделю назад в больнице скончалась молодая женщина, пострадавшая от ракетного обстрела. На тот момент она была беременна. За ее жизнь врачи боролись две недели. Малыша медики спасли, сделав матери кесарево сечение. А женщину спасти не удалось… 

- добавил мэр.

Кличко подчеркнул, что жертв атаки 7 сентября — пятеро. В частности, три женщины и маленький ребенок.

Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"08.09.25, 15:23 • 35396 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
Киев