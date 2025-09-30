$41.320.16
Ексклюзив
13:32 • 14388 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 19914 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 32987 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 55367 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 29611 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 25794 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 22992 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21224 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 23165 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 73153 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 14387 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 11956 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 55367 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 73153 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 158791 перегляди
У лікарні померла 74-річна жінка: зросла кількість жертв атаки на Київ 7 вересня

Київ • УНН

 • 720 перегляди

74-річна жінка, постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня, померла в реанімації. Кількість жертв ворожого удару зросла до п'яти, включаючи молоду жінку, її дитину, чоловіка та вагітну жінку.

У лікарні померла 74-річна жінка: зросла кількість жертв атаки на Київ 7 вересня

У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня. Кількість жертв ворожого удару зросла до п'яти. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Як зауважив Кличко, 7 вересня у Святошинському районі столиці загинули молода жінка і її маленька дитина. Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви — чоловіка.

Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин. А жінку врятувати не вдалося… 

- додав міський голова.

Кличко наголосив, що жертв атаки 7 вересня — пʼятеро. Зокрема, три жінки та маленька дитина.

Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"08.09.25, 15:23 • 35396 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Віталій Кличко
Київ