У лікарні померла 74-річна жінка: зросла кількість жертв атаки на Київ 7 вересня

У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня. Кількість жертв ворожого удару зросла до п'яти. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Як зауважив Кличко, 7 вересня у Святошинському районі столиці загинули молода жінка і її маленька дитина. Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви — чоловіка.

Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин. А жінку врятувати не вдалося… - додав міський голова.

Кличко наголосив, що жертв атаки 7 вересня — пʼятеро. Зокрема, три жінки та маленька дитина.

