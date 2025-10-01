Рух на "червоній" гілці метро Києва обмежено: названо станції
Київ • УНН
Рух поїздів червоною лінією метро Києва здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.
У Києві обмежено рух на "червоній" гілці метро - потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", повідомили у КМДА у середу, пише УНН.
Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття
Людей закликали під час повітряної тривоги перебувати в укритті.
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА, повідомили у КМВА.
