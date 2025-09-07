$41.350.00
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto08:47 • 3574 просмотра
Атака дрона рф на Сумы: есть пострадавшие и разрушения

Киев • УНН

 • 10 просмотра

российские оккупанты обстреляли Сумы, вражеский дрон атаковал центр города. Пострадали четыре человека, повреждено здание Сумской областной администрации.

Атака дрона рф на Сумы: есть пострадавшие и разрушения

В воскресенье, 7 сентября, около 13:30, российские оккупанты обстреляли Сумы: вражеский дрон атаковал центр города - площадь Независимости. Есть пострадавшие, сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Детали

Изначально сообщалось, что ранения получила 60-летняя женщина, которая находилась неподалеку от места попадания. Ее доставили в больницу. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до четырех.

Ранения получил 13-летний мальчик, у его 6-летнего брата после взрыва наблюдалась стрессовая реакция. Также за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина, сообщил Григоров.

Он добавил, что было повреждено здание Сумской областной администрации.

Напомним

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки 7 сентября. В то же время зафиксировано попадание на 37 локациях и падение обломков на 8 локациях.

Евгений Устименко

