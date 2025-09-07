Атака дрона рф на Суми: є постраждалі та руйнування

$41.350.00
48.130.00
ukenru
7 вересня, 06:34 • 11070 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 19289 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 41438 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 58401 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 85969 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 73264 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50494 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54620 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 72241 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36820 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
48%
755мм
Популярнi новини
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43 • 20391 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні7 вересня, 03:40 • 18598 перегляди
В Києві після ймовірного збиття ворожого БпЛА загорілася урядова будівля – Кличко7 вересня, 03:53 • 10908 перегляди
У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту7 вересня, 04:42 • 10668 перегляди
Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення7 вересня, 05:02 • 11955 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 85965 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 73262 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 72239 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 51407 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 74067 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Кременчук
Кривий Ріг
Одеса
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 3572 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 16890 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 49781 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 104405 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 47116 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury
Детонатор

Атака дрона рф на Суми: є постраждалі та руйнування

Київ • УНН

 • 12 перегляди

російські окупанти обстріляли Суми, ворожий дрон атакував центр міста. Постраждало четверо людей, пошкоджено будівлю Сумської обласної адміністрації.

Атака дрона рф на Суми: є постраждалі та руйнування

У неділю, 7 вересня, близько 13:30, російські окупанти обстріляли Суми: ворожий дрон атакував центр міста - площу Незалежності. Є постраждалі, повідомляє УНН з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Деталі

Спочатку повідомлялось, що поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Поранення отримали 13-річний хлопчик, у його 6-річного брата після вибуху спостерігалась стресова реакція. Також за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік, повідомив Григоров.

Він додав, що була пошкоджена будівля Сумської обласної адміністрації.

Нагадаємо

Сили протиповітряної оборони України збили 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки 7 вересня. Водночас зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8 локаціях.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Майдан Незалежності
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Суми