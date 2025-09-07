Атака дрона рф на Суми: є постраждалі та руйнування
Київ • УНН
російські окупанти обстріляли Суми, ворожий дрон атакував центр міста. Постраждало четверо людей, пошкоджено будівлю Сумської обласної адміністрації.
У неділю, 7 вересня, близько 13:30, російські окупанти обстріляли Суми: ворожий дрон атакував центр міста - площу Незалежності. Є постраждалі, повідомляє УНН з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
Деталі
Спочатку повідомлялось, що поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Поранення отримали 13-річний хлопчик, у його 6-річного брата після вибуху спостерігалась стресова реакція. Також за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік, повідомив Григоров.
Він додав, що була пошкоджена будівля Сумської обласної адміністрації.
Нагадаємо
Сили протиповітряної оборони України збили 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки 7 вересня. Водночас зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8 локаціях.