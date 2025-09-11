В центре Киева завтра снова ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

$41.210.09
48.240.05
ukenru
15:15 • 4218 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 12266 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 9092 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 7264 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 13576 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12399 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14571 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13374 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 13492 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14403 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 23299 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 21553 просмотра
Месяц врачи боролись за жизнь ребенка: в Харькове умер 15-летний парень, пострадавший от обстрела РФ11 сентября, 09:38 • 3874 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 24991 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»13:02 • 5358 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 12260 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 13570 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 25209 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 45714 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 105747 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Дональд Туск
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 2954 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 25210 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 21727 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 30811 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 95512 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Шахед-136
YouTube
ЧатГПТ

В центре Киева завтра снова ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

Киев • УНН

 • 144 просмотра

12 сентября в центре Киева введут временные ограничения дорожного движения. Это связано с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций.

В центре Киева завтра снова ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

В центре Киева 12 сентября будут действовать временные ограничения дорожного движения в связи с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Вниманию киевлян и гостей города. 12 сентября 2025 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения

- говорится в сообщении.

Граждан просят учитывать информацию об ограничениях во время своего перемещения.

Напомним

11 сентября президент Финляндии Александер Стубб прибыл в Киев для встречи с украинским лидером. Лидеры обсудили проекты в сфере безопасности, евроинтеграцию, инвестиции, санкции против РФ и устойчивый мир.

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Майдан Незалежности
Национальная полиция Украины
Киев