В центре Киева завтра снова ограничат движение из-за мероприятий с участием иностранных делегаций

В центре Киева 12 сентября будут действовать временные ограничения дорожного движения в связи с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Вниманию киевлян и гостей города. 12 сентября 2025 года, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения - говорится в сообщении.

Граждан просят учитывать информацию об ограничениях во время своего перемещения.

Напомним

11 сентября президент Финляндии Александер Стубб прибыл в Киев для встречи с украинским лидером. Лидеры обсудили проекты в сфере безопасности, евроинтеграцию, инвестиции, санкции против РФ и устойчивый мир.