15:15 • 6298 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 15559 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 11199 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 10198 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 15940 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 12933 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 15128 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 13657 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 13747 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51 • 14596 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
У центрі Києва завтра знову обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій

Київ • УНН

 • 998 перегляди

12 вересня у центрі Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Це пов'язано з охоронними заходами за участю іноземних делегацій.

У центрі Києва завтра знову обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій

У центрі Києва 12 вересня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

До уваги киян та гостей міста. 12 вересня 2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

- йдеться у повідомленні.

Громадян просять враховувати інформацію про обмеження під час свого переміщення.

Нагадаємо

11 вересня президент Фінляндії Александер Стубб прибув до Києва для зустрічі з українським лідером. Лідери обговорили безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції, санкції проти рф та стійкий мир.

Ольга Розгон

