У центрі Києва завтра знову обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій

У центрі Києва 12 вересня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

До уваги киян та гостей міста. 12 вересня 2025 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху - йдеться у повідомленні.

Громадян просять враховувати інформацію про обмеження під час свого переміщення.

Нагадаємо

11 вересня президент Фінляндії Александер Стубб прибув до Києва для зустрічі з українським лідером. Лідери обговорили безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції, санкції проти рф та стійкий мир.