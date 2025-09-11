У центрі Києва завтра знову обмежать рух через заходи за участю іноземних делегацій
Київ • УНН
12 вересня у центрі Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху. Це пов'язано з охоронними заходами за участю іноземних делегацій.
У центрі Києва 12 вересня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Громадян просять враховувати інформацію про обмеження під час свого переміщення.
Нагадаємо
11 вересня президент Фінляндії Александер Стубб прибув до Києва для зустрічі з українським лідером. Лідери обговорили безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції, санкції проти рф та стійкий мир.