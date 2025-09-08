В Одессе задержали мужчину, повредившего почти 30 памятников на кладбище

$41.220.13
Эксклюзив
09:57 • 3976 просмотра
06:26 • 16623 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
Эксклюзив
08:37 • 10730 просмотра
7 сентября, 05:47 • 59682 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
06:26 • 16623 просмотра
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79475 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
8 сентября, 00:43 • 22166 просмотра
6 сентября, 06:10 • 104581 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
7 сентября, 16:45 • 36633 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 59682 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 74191 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79475 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 122975 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 104581 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ8 сентября, 01:49 • 18079 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 21632 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 20412 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 21993 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 11544 просмотра
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 21993 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 20412 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 21632 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 122975 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 104580 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Донецкая область
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 21998 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 25512 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 30474 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 62370 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 119490 просмотра
Фейковые новости
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
СВИФТ
Нефть марки Brent

В Одессе задержали мужчину, повредившего почти 30 памятников на кладбище

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы за надругательство над могилами.

В Одессе задержали мужчину, повредившего почти 30 памятников на кладбище

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, повредившего почти три десятка памятников на одном из кладбищ города. За содеянное злоумышленнику грозит до семи лет за решеткой, пишет УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

О происшествии, которое произошло в конце августа, в полицию сообщил директор кладбища, расположенного в Пересыпском районе. По прибытии на место сотрудники территориального подразделения полиции зафиксировали повреждение 29 надгробных плит.

Правоохранители начали уголовное производство, в рамках которого установили, что к преступлению причастен 38-летний мужчина без постоянного места жительства.

Он пояснил, что в нетрезвом состоянии ходил ночью на кладбище и из хулиганских побуждений крушил надгробия, о чем сожалеет. Не имел никаких неприязненных отношений как с умершими при жизни, так и с их семьями.

Мы собрали достаточно доказательств, на основании которых сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - в надругательстве над могилами, совершенном из хулиганских побуждений. Максимальное наказание за это преступление - до семи лет лишения свободы. По нашему ходатайству суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается размер причиненного мужчиной материального ущерба. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы

- отметили в полиции.

Дополнение

На площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Славы. На полотне появился символ "Z" - знак российской агрессии.

В эти выходные в Одессе неизвестные разбили стеклянный купол саркофага на Приморском бульваре, под которым расположены остатки древнегреческого поселения VI–V вв. до н.э. Это уже не первый акт вандализма в отношении мини-музея под открытым небом. Подобный инцидент произошел в 2016 году.

Павел Зинченко

Майдан Незалежности
Национальная полиция Украины
Украина
Одесса
Сумы