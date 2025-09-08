В Одессе задержали мужчину, повредившего почти 30 памятников на кладбище

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, повредившего почти три десятка памятников на одном из кладбищ города. За содеянное злоумышленнику грозит до семи лет за решеткой, пишет УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

О происшествии, которое произошло в конце августа, в полицию сообщил директор кладбища, расположенного в Пересыпском районе. По прибытии на место сотрудники территориального подразделения полиции зафиксировали повреждение 29 надгробных плит.

Правоохранители начали уголовное производство, в рамках которого установили, что к преступлению причастен 38-летний мужчина без постоянного места жительства.

Он пояснил, что в нетрезвом состоянии ходил ночью на кладбище и из хулиганских побуждений крушил надгробия, о чем сожалеет. Не имел никаких неприязненных отношений как с умершими при жизни, так и с их семьями.

Мы собрали достаточно доказательств, на основании которых сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - в надругательстве над могилами, совершенном из хулиганских побуждений. Максимальное наказание за это преступление - до семи лет лишения свободы. По нашему ходатайству суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается размер причиненного мужчиной материального ущерба. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы - отметили в полиции.

