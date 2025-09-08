В Одесі затримали чоловіка, який пошкодив майже 30 пам’ятників на цвинтарі

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який пошкодив майже три десятки пам’ятників на одному з цвинтарів міста. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років за ґратами, пише УНН з посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Про подію, яка сталася наприкінці серпня, до поліції повідомив директор цвинтаря, розташованого в Пересипському районі. Після прибуття на місце співробітники територіального підрозділу поліції зафіксували пошкодження 29 надгробних плит.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, в рамках якого встановили, що до злочину причетний 38-річний чоловік без постійного місця проживання.

Він пояснив, що у нетверезому стані ходив уночі на цвинтар і з хуліганських мотивів трощив надгробки, про що шкодує. Не мав ніяких неприязних стосунків як із померлими за життя, так і з їхніми родинами.

Ми зібрали достатньо доказів, на підставі яких повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України - в нарузі над могилами, вчиненій з хуліганських мотивів. Максимальне покарання за цей злочин - до семи років позбавлення волі. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюється розмір завданої чоловіком матеріальної шкоди. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси - зазначили в поліції.

Доповнення

