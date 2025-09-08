$41.220.13
Ексклюзив
09:57 • 4194 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 10996 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 16847 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 22380 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 36820 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 59783 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 74289 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79500 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 123144 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 104738 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 123144 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 104738 перегляди
В Одесі затримали чоловіка, який пошкодив майже 30 пам’ятників на цвинтарі

Київ

 124 перегляди

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі за наругу над могилами.

В Одесі затримали чоловіка, який пошкодив майже 30 пам’ятників на цвинтарі

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який пошкодив майже три десятки пам’ятників на одному з цвинтарів міста. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років за ґратами, пише УНН з посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Про подію, яка сталася наприкінці серпня, до поліції повідомив директор цвинтаря, розташованого в Пересипському районі. Після прибуття на місце співробітники територіального підрозділу поліції зафіксували пошкодження 29 надгробних плит.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, в рамках якого встановили, що до злочину причетний 38-річний чоловік без постійного місця проживання.

Він пояснив, що у нетверезому стані ходив уночі на цвинтар і з хуліганських мотивів трощив надгробки, про що шкодує. Не мав ніяких неприязних стосунків як із померлими за життя, так і з їхніми родинами.

Ми зібрали достатньо доказів, на підставі яких повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України - в нарузі над могилами, вчиненій з хуліганських мотивів. Максимальне покарання за цей злочин - до семи років позбавлення волі. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюється розмір завданої чоловіком матеріальної шкоди. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси

- зазначили в поліції.

Доповнення

На площі Незалежності в Сумах виявили пошкодження одного з банерів на Алеї Слави. На полотні з’явився символ "Z" - знак російської агресії.

Цими вихідними в Одесі невідомі розбили скляний купол саркофага на Приморському бульварі, під яким розташовані залишки давньогрецького поселення VI–V ст. до н.е. Це вже не перший акт вандалізму щодо мінімузею просто неба. Подібний інцидент стався у 2016 році.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
Майдан Незалежності
Національна поліція України
Україна
Одеса
Суми