Эксперт назвал условия Евросолидарности: "Порошенко - премьер, дело о госизмене закрыть, санкции отменить"

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Политический эксперт Кирилл Сазонов назвал унизительным шантажом предложение сделать Петра Порошенко премьером в обмен на голоса "Евросолидарности" за бюджет-2026 и невмешательство в мирные переговоры. Он утверждает, что ключевые требования Порошенко – это премьерство, снятие санкций и закрытие дела о госизмене.

Эксперт назвал условия Евросолидарности: "Порошенко - премьер, дело о госизмене закрыть, санкции отменить"

Предложение сделать Петра Порошенко премьером в обмен на голоса "Евросолидарности" за бюджет-2026, непровоцирование политического кризиса и невмешательство в мирные переговоры – унизительный шантаж украинцев и, особенно, военных. Об этом пишет политический эксперт Кирилл Сазонов, который сейчас воюет.

Ключевое требование Порошенко и его фракции в обмен на разблокирование трибуны и голосование за бюджет-2026 — сделать сивочолого премьером, а также снять санкции и закрыть дело о госпредательстве. Иначе — никакого бюджета и испорченные мирные переговоры

— говорится в посте Сазонова.

Эксперт отметил, что в последние дни Порошенко активно раскачивает ситуацию в парламенте, блокируя трибуну и призывая к отставке правительства. При этом политик пытается выставить себя "спасителем" страны, используя громкие публичные заявления и шантаж власти.

"На этой неделе "криголам" активизировался по полной. Перешел от защиты к атаке. Этот сахарный тяжеловес блокировал трибуну Рады с плакатами и криками. Не хотел отставки двух министров, а требовал крови и "все правительство — в отставку!", — пишет автор.

По мнению эксперта, поведение Порошенко не имеет ничего общего с "национальным спасением", о котором он говорит публично.

"Новояз Порошенко в его заявлениях поражает. Он вроде бы говорит о "диалоге национального спасения", а на сивочольном это означает "поторговаться за свои шкурняки, пока страну пытаются разорвать извне"; "вопрос доверия фронта к тылу" означает "надо переписать еще несколько миллионов на сыновей, которые прячутся в Лондоне"; "Ключевыми словами нашего плана являются доверие, справедливость и ответственность" — в переводе с рошеневского на украинский: "снимите с меня санкции, закройте статью о госизмене и дайте премьера, иначе я вам такие мирные переговоры устрою". Вот и весь "план" Петра", — отмечает эксперт.

Сазонов добавляет, что подобный шантаж в момент, когда государство готовит бюджет и ведет сложные международные переговоры, свидетельствует о готовности политика ставить собственные интересы выше национальных — даже несмотря на угрозу внутреннего политического кризиса и риски для оборонного финансирования.

Как сообщалось, команда нардепа Петра Порошенко массово размещает публикации в СМИ, чтобы опровергнуть его участие в создании партии регионов Януковича, которая привела к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Таким образом, политика пытаются "отбелить" ко Дню Достоинства и Свободы.

Лилия Подоляк

