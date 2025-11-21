Експерт назвав умови Євросолідарності: "Порошенко - прем’єр, справу про держзраду закрити, санкції скасувати"

Пропозиція зробити Петра Порошенка прем’єром в обмін на голоси "Євросолідарності" за бюджет-2026 та непровокування політичної кризи і невтручання у мирні перемовини – принизливий шантаж українців та, особливо, військових. Про це пише політичний експерт Кирило Сазонов, який зараз воює.

Ключова вимога Порошенка та його фракції в обмін на розблокування трибуни та голосування за бюджет-2026 — зробити сивочолого Прем'єром, а також зняти санкції і закрити справу про держзраду. Інакше — ніякого бюджету та зіпсовані мирні переговори — йдеться у дописі Сазонова.

Експерт зазначив, що останніми днями Порошенко активно розгойдує ситуацію в парламенті, блокуючи трибуну і закликаючи до відставки уряду. При цьому політик намагається виставити себе "рятівником" країни, використовуючи гучні публічні заяви та шантаж влади.

"Цей тиждень "криголам" активізувався на повну. Перейшов із захисту до атаки. Цей цукровий важковаговик блокував трибуну Ради з плакатами та вереском. Не хотів відставки двох міністрів, а вимагав крові і "весь уряд — у відставку!"", — пише автор.

На думку експерта, поведінка Порошенка не має нічого спільного з "національним порятунком", про який він говорить публічно.

"Новояз Порошенка у його заявах вражає. Він начебто каже про "діалог національного порятунку", а на сивочольному це означає "поторгуватися за свої шкурняки, поки країну намагаються розірвати ззовні"; "питання довіри фронту до тилу" означає "треба переписати ще декілька мільйонів на синів, які ховаються у Лондоні"; "Ключовими словами нашого плану є довіра, справедливість і відповідальність" - у перекладі з рошенівської на українську: "зніміть з мене санкції, закрийте статтю про держзраду і дайте прем'єра, інакше я вам такі мирні переговори влаштую". Ось і весь "план" Петра", — наголошує експерт.

Сазонов додає, що подібний шантаж у момент, коли держава готує бюджет і веде складні міжнародні переговори, свідчить про готовність політика ставити власні інтереси вище за національні — навіть попри загрозу внутрішньої політичної кризи та ризики для оборонного фінансування.

Як повідомлялось, команда нардепа Петра Порошенка масовано розміщує публікації в медіа, аби спростувати його участь у створенні партії регіонів Януковича, яка призвела до масових розстрілів на Майдані у 2014 році. Таким чином в політика намагаються "відбілити" його до Дня Гідності та Свободи.