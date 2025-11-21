Експерт назвав умови Євросолідарності: "Порошенко - прем’єр, справу про держзраду закрити, санкції скасувати"

$42.150.06
Київ • УНН

