Разведка опубликовала данные оккупантов, казнивших людей в Буче: им объявлено подозрение
Киев • УНН
ГУР и Нацполиция установили личности пятерых военных рф, причастных к казням 17 гражданских жителей Бучи в 2022 году. Им объявлено подозрение в военных преступлениях.
При содействии Главного управления разведки следователи Национальной полиции Украины установили имена и объявили подозрение в совершении военных преступлений пятерым военным рф, казнившим людей в Буче. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.
Детали
"При содействии ГУР МО Украины следователи Национальной полиции Украины установили имена и объявили подозрение в совершении военных преступлений пятерым убийцам из российской оккупационной армии, которые во время оккупации Бучи в 2022 году казнили 17 гражданских жителей", - говорится в сообщении.
В рамках взаимодействия с Нацполицией Украины ГУР опубликовал имена и персональные данные военных преступников - военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии российской оккупационной армии:
- лейтенант Ким Юрий Владимирович, 03.07.1997, командир взвода 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы, уроженец г. Мосрентген, Ленинский р-н, Московская обл., проживает по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр-н Научно-исследовательского института противопожарной обороны, д. 13, кв. 56.
- рядовой Мешалкин Евгений Евгеньевич, 11.09.2001, стрелок-оператор 2-й БТГР, уроженец г. Заводоуковск, Тюменская обл.; проживает по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 181, кв. 7;
- старший сержант Павлов Анатолий Валериевич, 31.07.1990, командир орудия 2-й самоходно-артиллерийской батареи 2-й БТГР, уроженец с. Челкумаги, Канашский р-н, Республика Чувашия, проживает по адресу: г. Псков, ул. Ген. Маргелова, д. 1, кв. 20;
- старший сержант Гасангулиев Шамиль Фархадович, командир отделения — командир боевой машины 4-й ДШР 2-й БТГР, уроженец г. Псков, проживает по адресу: г. Псков, пер. Рельсовый, д. 9;
- старший солдат Кретынин Павел Васильевич, 29.12.1985, заместитель командира взвода — командир отделения 2-й БТГР, уроженец с. Талова, Верхнехавский р-н, Воронежская обл., проживает по адресу: г. Псков, просп. Рижский, д. 49, кв. 91.
"Указанные лица причастны к убийствам, пыткам, попыткам скрыть военные преступления путем сожжения тел казненных бучанцев, а также к угрозам гражданскому населению во время российской оккупации города под Киевом", - добавили в ГУР.
Напомним
Суд приговорил бывшего командира киевского "Беркута" к 10 годам заключения за сокрытие оружия и документов после расстрелов участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. С него также взыскали почти 680 тыс. грн в пользу государства.