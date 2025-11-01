Розвідка опублікувала дані окупантів, які страчували людей в Бучі: їм оголошено підозру
Київ • УНН
ГУР та Нацполіція встановили особи п'ятьох військових рф, причетних до страт 17 цивільних мешканців Бучі у 2022 році. Їм оголошено підозру у воєнних злочинах.
За сприяння Головного управління розвідки слідчі Національної поліції України встановили імена та оголосили підозру у вчиненні воєнних злочинів п’ятьом військовим рф, страчували людей в Бучі. Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.
Деталі
"За сприяння ГУР МО України слідчі Національної поліції України встановили імена та оголосили підозру у вчиненні воєнних злочинів п’ятьом убивцям із російської окупаційної армії, які під час окупації Бучі у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців", - йдеться в повідомленні.
У межах взаємодії з Нацполіцією України ГУР опублікував імена та персональні дані воєнних злочинців - військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії:
- лейтенант кім юрій владіміровіч, 03.07.1997, командир взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи, уродженець м. мосрєнтґєн, лєнінскій р-н, московська обл., проживає за адресою: московська область, м. балашиха, мкр-н науково-дослідного інституту протипожежної оборони, буд. 13, кв. 56.
- рядовий мєшалкін євґєній євґєнієвіч, 11.09.2001, стрілець-оператор 2-ї БТГР, уродженець м. заводоуковск, тюмєнська обл.; проживає за адресою: тюмєнська обл., м. ялуторовск, вул. свєрдлова, буд. 181, кв. 7;
- старший сержант павлов анатолій валєрієвіч, 31.07.1990, командир гармати 2-ї самохідно-артилерійської батареї 2-ї БТГР, уродженець с. чєлкумаґі, канашскій р-н, республіка чувашія, проживає за адресою: м. псков, вул. ген. марґєлова, буд. 1, кв. 20;
- старший сержант ґасанґулієв шаміль фархадовіч, командир відділення ― командир бойової машини 4-ї ДШР 2-ї БТГР, уродженець м. псков, проживає за адресою: м. псков, пров. рєльсовий, буд. 9;
- старший солдат крєтінін павєл васільєвіч, 29.12.1985, заступник командира взводу ― командир відділення 2-ї БТГР, уродженець с. талова, вєрхнєхавскій р-н, воронєжска обл., проживає за адресою: м. псков, просп. ріжскій, буд. 49, кв. 91.
"Вказані особи причетні до вбивств, катувань, спроб приховати воєнні злочини шляхом спалення тіл страчених бучанців, а також до погроз цивільному населенню під час російської окупації міста під Києвом", - додали в ГУР.
Нагадаємо
