08:30
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
07:00
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Розвідка опублікувала дані окупантів, які страчували людей в Бучі: їм оголошено підозру

Київ • УНН

 866 перегляди

ГУР та Нацполіція встановили особи п'ятьох військових рф, причетних до страт 17 цивільних мешканців Бучі у 2022 році. Їм оголошено підозру у воєнних злочинах.

Розвідка опублікувала дані окупантів, які страчували людей в Бучі: їм оголошено підозру

За сприяння Головного управління розвідки слідчі Національної поліції України встановили імена та оголосили підозру у вчиненні воєнних злочинів п’ятьом військовим рф, страчували людей в Бучі. Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.

Деталі

"За сприяння ГУР МО України слідчі Національної поліції України встановили імена та оголосили підозру у вчиненні воєнних злочинів п’ятьом убивцям із російської окупаційної армії, які під час окупації Бучі у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців", - йдеться в повідомленні.

У межах взаємодії з Нацполіцією України ГУР опублікував імена та персональні дані воєнних злочинців - військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії:

  • лейтенант кім юрій владіміровіч, 03.07.1997, командир взводу 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи, уродженець м. мосрєнтґєн, лєнінскій р-н, московська обл., проживає за адресою: московська область, м. балашиха, мкр-н науково-дослідного інституту протипожежної оборони, буд. 13, кв. 56.
    • рядовий мєшалкін євґєній євґєнієвіч, 11.09.2001, стрілець-оператор 2-ї БТГР, уродженець м. заводоуковск, тюмєнська обл.; проживає за адресою: тюмєнська обл., м. ялуторовск, вул. свєрдлова, буд. 181, кв. 7;
      • старший сержант павлов анатолій валєрієвіч, 31.07.1990, командир гармати 2-ї самохідно-артилерійської батареї 2-ї БТГР, уродженець с. чєлкумаґі, канашскій р-н, республіка чувашія, проживає за адресою: м. псков, вул. ген. марґєлова, буд. 1, кв. 20;
        • старший сержант ґасанґулієв шаміль фархадовіч, командир відділення ― командир бойової машини 4-ї ДШР 2-ї БТГР, уродженець м. псков, проживає за адресою: м. псков, пров. рєльсовий, буд. 9;
          • старший солдат крєтінін павєл васільєвіч, 29.12.1985, заступник командира взводу ― командир відділення 2-ї БТГР, уродженець с. талова, вєрхнєхавскій р-н, воронєжска обл., проживає за адресою: м. псков, просп. ріжскій, буд. 49, кв. 91.

            "Вказані особи причетні до вбивств, катувань, спроб приховати воєнні злочини шляхом спалення тіл страчених бучанців, а також до погроз цивільному населенню під час російської окупації міста під Києвом", - додали в ГУР.

            Нагадаємо

            Суд засудив колишнього командира київського "Беркуту" до 10 років ув’язнення за приховування зброї та документів після розстрілів учасників Революції Гідності 20 лютого 2014 року. З нього також стягнули майже 680 тис. грн на користь держави.

            Павло Башинський

            Війна в УкраїніКримінал та НП
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            Майдан Незалежності
            Мітинги в Україні
            Національна поліція України
            Головне управління розвідки Міністерства оборони України