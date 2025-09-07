$41.350.00
Удар рф по Сумам: пожар в здании ОГА ликвидирован, фото

Киев • УНН

 • 16 просмотра

ГСЧС ликвидировала пожар в здании Сумской областной военной администрации после российского удара 7 сентября. В результате взрывной волны травмированы 2 взрослых и 2 детей.

Удар рф по Сумам: пожар в здании ОГА ликвидирован, фото

Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в здании Сумской областной военной администрации после российского удара 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Взрывная волна повредила административное здание, в результате чего возникло возгорание.

Пресс-центр ГСЧС опубликовал фото ликвидации ударов в здании.

Также в службе заявили, что были травмированы 2 взрослых и 2 детей.

Напомним

В воскресенье, 7 сентября, около 13:30, российские оккупанты обстреляли Сумы. Вражеский дрон атаковал центр города - площадь Независимости. Начальник ОВА Олег Григоров сообщал о 4 раненых, среди которых было двое детей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Майдан Незалежности
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Сумы