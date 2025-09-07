Удар рф по Сумам: пожар в здании ОГА ликвидирован, фото
Киев • УНН
ГСЧС ликвидировала пожар в здании Сумской областной военной администрации после российского удара 7 сентября. В результате взрывной волны травмированы 2 взрослых и 2 детей.
Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в здании Сумской областной военной администрации после российского удара 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Взрывная волна повредила административное здание, в результате чего возникло возгорание.
Пресс-центр ГСЧС опубликовал фото ликвидации ударов в здании.
Также в службе заявили, что были травмированы 2 взрослых и 2 детей.
Напомним
В воскресенье, 7 сентября, около 13:30, российские оккупанты обстреляли Сумы. Вражеский дрон атаковал центр города - площадь Независимости. Начальник ОВА Олег Григоров сообщал о 4 раненых, среди которых было двое детей.