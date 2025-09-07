Удар рф по Сумах: пожежу в будівлі ОДА ліквідовано, фото
Київ • УНН
ДСНС ліквідувала пожежу в будівлі Сумської обласної військової адміністрації після російського удару 7 вересня. Внаслідок вибухової хвилі травмовано 2 дорослих та 2 дітей.
Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідувли пожежу у будівлі Сумської обласної військової адміністрації після російського удару 7 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Вибухова хвиля пошкодила адміністративну будівлю, внаслідок чого виникло загоряння.
Пресцентр ДСНС опублікував фото ліквідації ударів в будівлі.
Також у службі заявили, що було травмовано 2 дорослих та 2 дітей.
Нагадаємо
У неділю, 7 вересня, близько 13:30, російські окупанти обстріляли Суми. Ворожий дрон атакував центр міста - площу Незалежності. Начальник ОВА Олег Григоров повідомляв про 4 поранених, серед яких було двоє дітей.