7 вересня, 06:34 • 11822 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 20892 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 42890 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 59503 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 87600 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 74348 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50872 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54937 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 72897 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36903 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Удар рф по Сумах: пожежу в будівлі ОДА ліквідовано, фото

Київ • УНН

 • 42 перегляди

ДСНС ліквідувала пожежу в будівлі Сумської обласної військової адміністрації після російського удару 7 вересня. Внаслідок вибухової хвилі травмовано 2 дорослих та 2 дітей.

Удар рф по Сумах: пожежу в будівлі ОДА ліквідовано, фото

Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідувли пожежу у будівлі Сумської обласної військової адміністрації після російського удару 7 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Вибухова хвиля пошкодила адміністративну будівлю, внаслідок чого виникло загоряння.

Пресцентр ДСНС опублікував фото ліквідації ударів в будівлі.

Також у службі заявили, що було травмовано 2 дорослих та 2 дітей.

Нагадаємо

У неділю, 7 вересня, близько 13:30, російські окупанти обстріляли Суми. Ворожий дрон атакував центр міста - площу Незалежності. Начальник ОВА Олег Григоров повідомляв про 4 поранених, серед яких було двоє дітей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Майдан Незалежності
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Суми