Укрпочта анонсировала новую марку: когда появится и какая цена

Ко Дню Достоинства и Свободы, который ежегодно отмечается 21 ноября в честь начала Оранжевой революции и Революции Достоинства, компания подготовит новую серию почтовых марок. Она будет посвящена символам украинской стойкости. Об этом информирует пресс-служба Укрпочты, передает УНН.

Детали

Отмечается, выпуск будет состоять из работ, принадлежащих художнику Дмитрию Крышовскому.

"Тризуб" - наш тысячелетний знак борьбы, и легендарное выражение "русский военный корабль, иди на **й", давно вышедшее за пределы фразы и ставшее частью национальной памяти - говорится в сообщении.

Украинцы уже могут делать предзаказ на сайте Укрпочты. С 21 ноября марка появится для продажи в отделениях и филателистических магазинах.

Стоимость одного почтового набора составляет 215 гривен. Тираж - 2 миллиона экземпляров.

Напомним

Укрпочта 30 октября ввела в обращение почтовую марку "Язык" ко Дню украинской письменности. Тираж марки составляет 180 000 экземпляров, ее эскиз создал Николай Кочубей.

"Укрпочта" запускает собственные почтоматы с уникальными функциями: что ждет украинцев