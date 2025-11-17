Укрпочта анонсировала новую марку: когда появится и какая цена
Киев • УНН
Укрпочта представит новую серию почтовых марок ко Дню Достоинства и Свободы 21 ноября. Тираж составит 2 миллиона экземпляров, стоимость одного набора – 215 гривен.
Ко Дню Достоинства и Свободы, который ежегодно отмечается 21 ноября в честь начала Оранжевой революции и Революции Достоинства, компания подготовит новую серию почтовых марок. Она будет посвящена символам украинской стойкости. Об этом информирует пресс-служба Укрпочты, передает УНН.
Детали
Отмечается, выпуск будет состоять из работ, принадлежащих художнику Дмитрию Крышовскому.
"Тризуб" - наш тысячелетний знак борьбы, и легендарное выражение "русский военный корабль, иди на **й", давно вышедшее за пределы фразы и ставшее частью национальной памяти
Украинцы уже могут делать предзаказ на сайте Укрпочты. С 21 ноября марка появится для продажи в отделениях и филателистических магазинах.
Стоимость одного почтового набора составляет 215 гривен. Тираж - 2 миллиона экземпляров.
Напомним
Укрпочта 30 октября ввела в обращение почтовую марку "Язык" ко Дню украинской письменности. Тираж марки составляет 180 000 экземпляров, ее эскиз создал Николай Кочубей.
