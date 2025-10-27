Білий птах, півень і козак Мамай: вийде нова марка до Дня української писемності та мови
Київ • УНН
Укрпошта 30 жовтня вводить в обіг поштову марку "Мова" до Дня української писемності. Тираж марки складає 180 000 екземплярів, її ескіз створив Миколай Кочубей.
Укрпошта до Дня української писемності та мови анонсувала поштову марку "Мова". Її введуть в обіг 30 жовтня, передає УНН із посиланням на Укрпошту.
Деталі
На марці "Мова" можна побачити образи жінки у вінку, білого птаха й півня, калини, соняшників і козака Мамая в човні. Кожен — про ідентичність і різнобарв’я української культури.
Ескіз створив Миколай Кочубей, український художник-графік, чиї витвори зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.
Тираж марки — 180 000 екземплярів.
Як повідомили в Укрпошті, марку введуть в обіг 30 жовтня.
