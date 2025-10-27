$42.000.10
Ексклюзив
12:53
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Білий птах, півень і козак Мамай: вийде нова марка до Дня української писемності та мови

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

Укрпошта 30 жовтня вводить в обіг поштову марку "Мова" до Дня української писемності. Тираж марки складає 180 000 екземплярів, її ескіз створив Миколай Кочубей.

Білий птах, півень і козак Мамай: вийде нова марка до Дня української писемності та мови

Укрпошта до Дня української писемності та мови анонсувала поштову марку "Мова". Її введуть в обіг 30 жовтня, передає УНН із посиланням на Укрпошту.

Деталі

На марці "Мова" можна побачити образи жінки у вінку, білого птаха й півня, калини, соняшників і козака Мамая в човні. Кожен — про ідентичність і різнобарв’я української культури.

Ескіз створив Миколай Кочубей, український художник-графік, чиї витвори зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.

Тираж марки — 180 000 екземплярів.

Як повідомили в Укрпошті, марку введуть в обіг 30 жовтня.

Нагадування про успіх у протидії ворогу на великій відстані: СБУ та "Укрпошта" урочисто презентували поштову марку "Павутина"05.09.25, 16:30 • 4027 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
