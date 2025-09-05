$41.350.02
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 12292 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 21385 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 18984 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 34134 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 34724 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 49602 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41531 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41400 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41622 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Нагадування про успіх у протидії ворогу на великій відстані: СБУ та "Укрпошта" урочисто презентували поштову марку "Павутина"

Київ • УНН

 • 36 перегляди

СБУ та Укрпошта урочисто погасили поштову марку "Павутина", присвячену спецоперації з ураження 41 літака ворога на 4 аеродромах. Тираж марки становить 300 000 примірників, також випущено конверт "Перший день" та презентаційну папку.

Нагадування про успіх у протидії ворогу на великій відстані: СБУ та "Укрпошта" урочисто презентували поштову марку "Павутина"

Тираж марки, присвяченої унікальній спецоперації "Павутина", становить 300 000 примірників. Передає УНН із посиланням на офіційний канал Служби безпеки України.

Деталі

СБУ та Укрпошта провели урочисте погашення марки, присвяченої унікальній спецоперації "Павутина"

Що відомо:

  • тираж поштової марки «Спецоперація СБУ «Павутина» становить 300 000 примірників;
    • до марки випущено конверт «Перший день», художню картку та презентаційну папку.

      Під час урочистої події, керівник СБУ Василь Малюк зазначив, що операція "Павутина" стала результатом "симбіозу агентурної і технічної складової".

      Довідково

      В СБУ нагадали:

      • У червні оператори СБУ завдали удару спеціальними бойовими дронами по 4 російських аеродромах;
        • унаслідок цього було одночасно уражено 41 літак ворога.

          Це 34% всієї російської стратегічної авіації. За різними даними, безповоротно знищено від 13 до 21 літака. За нашими спинами ви бачите стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3, а також ТУ-95МС. Саме такі літаки були уражені Службою безпеки України під час "Павутини

          - пояснив Василь Малюк.

          Також Малюк підкреслив, що "Павутина" стала однією з візитівок Служби безпеки.

          Це унікальна, багатоетапна операція – симбіоз агентурної і технічної складової

          - зазначив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

          Нагадаємо

          УНН передавав: операція "Павутина" стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. На зв'язку з СБУ весь час був Президент України Володимир Зеленський, який прискорював процес

          Ігор Тележніков

          Політика
          Ту-95
          Ту-22М
          Василь Малюк
          Служба безпеки України
          Укрпошта
          Володимир Зеленський