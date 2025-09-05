Нагадування про успіх у протидії ворогу на великій відстані: СБУ та "Укрпошта" урочисто презентували поштову марку "Павутина"
Київ • УНН
СБУ та Укрпошта урочисто погасили поштову марку "Павутина", присвячену спецоперації з ураження 41 літака ворога на 4 аеродромах. Тираж марки становить 300 000 примірників, також випущено конверт "Перший день" та презентаційну папку.
Тираж марки, присвяченої унікальній спецоперації "Павутина", становить 300 000 примірників. Передає УНН із посиланням на офіційний канал Служби безпеки України.
Деталі
СБУ та Укрпошта провели урочисте погашення марки, присвяченої унікальній спецоперації "Павутина"
Що відомо:
- тираж поштової марки «Спецоперація СБУ «Павутина» становить 300 000 примірників;
- до марки випущено конверт «Перший день», художню картку та презентаційну папку.
Під час урочистої події, керівник СБУ Василь Малюк зазначив, що операція "Павутина" стала результатом "симбіозу агентурної і технічної складової".
Довідково
В СБУ нагадали:
- У червні оператори СБУ завдали удару спеціальними бойовими дронами по 4 російських аеродромах;
- унаслідок цього було одночасно уражено 41 літак ворога.
Це 34% всієї російської стратегічної авіації. За різними даними, безповоротно знищено від 13 до 21 літака. За нашими спинами ви бачите стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3, а також ТУ-95МС. Саме такі літаки були уражені Службою безпеки України під час "Павутини
Також Малюк підкреслив, що "Павутина" стала однією з візитівок Служби безпеки.
Це унікальна, багатоетапна операція – симбіоз агентурної і технічної складової
Нагадаємо
УНН передавав: операція "Павутина" стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. На зв'язку з СБУ весь час був Президент України Володимир Зеленський, який прискорював процес.