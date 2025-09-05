Нагадування про успіх у протидії ворогу на великій відстані: СБУ та "Укрпошта" урочисто презентували поштову марку "Павутина"

Тираж марки, присвяченої унікальній спецоперації "Павутина", становить 300 000 примірників. Передає УНН із посиланням на офіційний канал Служби безпеки України.

Деталі

СБУ та Укрпошта провели урочисте погашення марки, присвяченої унікальній спецоперації "Павутина"

Що відомо:

тираж поштової марки «Спецоперація СБУ «Павутина» становить 300 000 примірників;

до марки випущено конверт «Перший день», художню картку та презентаційну папку.

Під час урочистої події, керівник СБУ Василь Малюк зазначив, що операція "Павутина" стала результатом "симбіозу агентурної і технічної складової".

Довідково

В СБУ нагадали:

У червні оператори СБУ завдали удару спеціальними бойовими дронами по 4 російських аеродромах;

унаслідок цього було одночасно уражено 41 літак ворога.

Це 34% всієї російської стратегічної авіації. За різними даними, безповоротно знищено від 13 до 21 літака. За нашими спинами ви бачите стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3, а також ТУ-95МС. Саме такі літаки були уражені Службою безпеки України під час "Павутини - пояснив Василь Малюк.

Також Малюк підкреслив, що "Павутина" стала однією з візитівок Служби безпеки.

Це унікальна, багатоетапна операція – симбіоз агентурної і технічної складової - зазначив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Нагадаємо

УНН передавав: операція "Павутина" стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. На зв'язку з СБУ весь час був Президент України Володимир Зеленський, який прискорював процес.