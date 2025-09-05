$41.350.02
12:12 • 2386 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 13019 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 22156 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 19635 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 35206 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 35043 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 49858 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 41686 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41497 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41694 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Напоминание об успехе в противодействии врагу на большом расстоянии: СБУ и «Укрпочта» торжественно презентовали почтовую марку «Паутина»

Киев • УНН

 • 356 просмотра

СБУ и Укрпочта торжественно погасили почтовую марку «Паутина», посвященную спецоперации по поражению 41 самолета врага на 4 аэродромах. Тираж марки составляет 300 000 экземпляров, также выпущен конверт «Первый день» и презентационная папка.

Напоминание об успехе в противодействии врагу на большом расстоянии: СБУ и «Укрпочта» торжественно презентовали почтовую марку «Паутина»

Тираж марки, посвященной уникальной спецоперации "Паутина", составляет 300 000 экземпляров. Передает УНН со ссылкой на официальный канал Службы безопасности Украины.

Детали

СБУ и Укрпочта провели торжественное погашение марки, посвященной уникальной спецоперации "Паутина"

Что известно:

  • тираж почтовой марки «Спецоперация СБУ «Паутина» составляет 300 000 экземпляров;
    • к марке выпущен конверт «Первый день», художественная карточка и презентационная папка.

      Во время торжественного события руководитель СБУ Василий Малюк отметил, что операция "Паутина" стала результатом "симбиоза агентурной и технической составляющей".

      Справка

      В СБУ напомнили:

      • В июне операторы СБУ нанесли удар специальными боевыми дронами по 4 российским аэродромам;
        • в результате этого был одновременно поражен 41 самолет врага.

          Это 34% всей российской стратегической авиации. По разным данным, безвозвратно уничтожено от 13 до 21 самолета. За нашими спинами вы видите стратегический бомбардировщик ТУ-22М3, а также ТУ-95МС. Именно такие самолеты были поражены Службой безопасности Украины во время "Паутины

          - пояснил Василий Малюк.

          Также Малюк подчеркнул, что "Паутина" стала одной из визитных карточек Службы безопасности.

          Это уникальная, многоэтапная операция – симбиоз агентурной и технической составляющей

          - отметил Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

          Напомним

          УНН передавал: операция "Паутина" стала успешной благодаря уникальному симбиозу агентурной и технической составляющей, которые применила Служба безопасности Украины. На связи с СБУ все время был Президент Украины Владимир Зеленский, который ускорял процесс

          Игорь Тележников

          Политика
          Ту-95
          Туполев Ту-22М
          Василий Малюк
          Служба безопасности Украины
          Укрпочта
          Владимир Зеленский