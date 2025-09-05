Напоминание об успехе в противодействии врагу на большом расстоянии: СБУ и «Укрпочта» торжественно презентовали почтовую марку «Паутина»

Тираж марки, посвященной уникальной спецоперации "Паутина", составляет 300 000 экземпляров. Передает УНН со ссылкой на официальный канал Службы безопасности Украины.

Детали

СБУ и Укрпочта провели торжественное погашение марки, посвященной уникальной спецоперации "Паутина"

Что известно:

тираж почтовой марки «Спецоперация СБУ «Паутина» составляет 300 000 экземпляров;

к марке выпущен конверт «Первый день», художественная карточка и презентационная папка.

Во время торжественного события руководитель СБУ Василий Малюк отметил, что операция "Паутина" стала результатом "симбиоза агентурной и технической составляющей".

Справка

В СБУ напомнили:

В июне операторы СБУ нанесли удар специальными боевыми дронами по 4 российским аэродромам;

в результате этого был одновременно поражен 41 самолет врага.

Это 34% всей российской стратегической авиации. По разным данным, безвозвратно уничтожено от 13 до 21 самолета. За нашими спинами вы видите стратегический бомбардировщик ТУ-22М3, а также ТУ-95МС. Именно такие самолеты были поражены Службой безопасности Украины во время "Паутины - пояснил Василий Малюк.

Также Малюк подчеркнул, что "Паутина" стала одной из визитных карточек Службы безопасности.

Это уникальная, многоэтапная операция – симбиоз агентурной и технической составляющей - отметил Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Напомним

УНН передавал: операция "Паутина" стала успешной благодаря уникальному симбиозу агентурной и технической составляющей, которые применила Служба безопасности Украины. На связи с СБУ все время был Президент Украины Владимир Зеленский, который ускорял процесс.