Напоминание об успехе в противодействии врагу на большом расстоянии: СБУ и «Укрпочта» торжественно презентовали почтовую марку «Паутина»
Киев • УНН
СБУ и Укрпочта торжественно погасили почтовую марку «Паутина», посвященную спецоперации по поражению 41 самолета врага на 4 аэродромах. Тираж марки составляет 300 000 экземпляров, также выпущен конверт «Первый день» и презентационная папка.
Тираж марки, посвященной уникальной спецоперации "Паутина", составляет 300 000 экземпляров. Передает УНН со ссылкой на официальный канал Службы безопасности Украины.
Детали
СБУ и Укрпочта провели торжественное погашение марки, посвященной уникальной спецоперации "Паутина"
Что известно:
- тираж почтовой марки «Спецоперация СБУ «Паутина» составляет 300 000 экземпляров;
- к марке выпущен конверт «Первый день», художественная карточка и презентационная папка.
Во время торжественного события руководитель СБУ Василий Малюк отметил, что операция "Паутина" стала результатом "симбиоза агентурной и технической составляющей".
Справка
В СБУ напомнили:
- В июне операторы СБУ нанесли удар специальными боевыми дронами по 4 российским аэродромам;
- в результате этого был одновременно поражен 41 самолет врага.
Это 34% всей российской стратегической авиации. По разным данным, безвозвратно уничтожено от 13 до 21 самолета. За нашими спинами вы видите стратегический бомбардировщик ТУ-22М3, а также ТУ-95МС. Именно такие самолеты были поражены Службой безопасности Украины во время "Паутины
Также Малюк подчеркнул, что "Паутина" стала одной из визитных карточек Службы безопасности.
Это уникальная, многоэтапная операция – симбиоз агентурной и технической составляющей
Напомним
УНН передавал: операция "Паутина" стала успешной благодаря уникальному симбиозу агентурной и технической составляющей, которые применила Служба безопасности Украины. На связи с СБУ все время был Президент Украины Владимир Зеленский, который ускорял процесс.