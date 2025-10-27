Белая птица, петух и казак Мамай: выйдет новая марка ко Дню украинской письменности и языка
Киев • УНН
Укрпочта 30 октября вводит в обращение почтовую марку "Язык" ко Дню украинской письменности. Тираж марки составляет 180 000 экземпляров, ее эскиз создал Николай Кочубей.
Детали
На марке "Язык" можно увидеть образы женщины в венке, белой птицы и петуха, калины, подсолнухов и казака Мамая в лодке. Каждый — об идентичности и многообразии украинской культуры.
Эскиз создал Николай Кочубей, украинский художник-график, чьи произведения хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко.
Тираж марки — 180 000 экземпляров.
Как сообщили в Укрпочте, марку введут в обращение 30 октября.
