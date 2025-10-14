"Укрпочта" запускает собственные почтоматы с уникальными функциями: что ждет украинцев

Компания "Укрпочта" запустила сеть собственных почтоматов. Это произошло после запуска мобильного приложения и экспресс-окон для быстрого получения посылок, сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает УНН.

Детали

Пользователи "Укрпочты" смогут пользоваться мобильным приложением или без него. Как отметил Смелянский, доступ к посылкам возможен как через приложение, так и через PIN-код на клавиатуре с металлическими кнопками - то есть при любых обстоятельствах и погодных условиях.

Также с помощью почтомата можно как получить посылку, так и отправить письмо. Кроме того, данные почтоматы созданы для работы в автономном режиме (без света и связи) и по повышенным стандартам безопасности, добавил гендиректор "Укрпочты".

Они защищены от воды, пыли и механических повреждений, поэтому выдержат и дождь, и мороз, и форс-мажорные обстоятельства - уточнил Смелянский.

Он добавил, что 100 почтоматов планируется установить уже до Нового года: 70 - в Киеве и 30 - в Одессе. После того, как будут отзывы от пользователей, почтоматы появятся и в других регионах Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что первые почтоматы "Укрпочты" в Киеве и Одессе могут появиться уже в январе-марте 2025 года.

Также УНН сообщал, что "Укрпочта" продолжит доставлять почтовые отправления в США даже несмотря на изменения правил.