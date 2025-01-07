Перші поштомати “Укрпошти” можуть зв’явитися в першому кварталі 2025 року

Перші поштомати "Укрпошти" в Києві та Одесі можуть з’явитися вже у січні-березні 2025 року.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Поштомати з’являться, з'являться в двох містах - це Київ і Одеса протягом першого кварталу. Готуємо багато новинок - це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру