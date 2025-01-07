Перші поштомати “Укрпошти” можуть зв’явитися в першому кварталі 2025 року
Київ • УНН
"Укрпошта" планує встановити перші поштомати в Києві та Одесі у першому кварталі 2025 року. Компанія також готує новий мобільний додаток, доставку наступного дня та відкриття міжнародного сортувального центру.
Перші поштомати "Укрпошти" в Києві та Одесі можуть з’явитися вже у січні-березні 2025 року.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Поштомати з’являться, з'являться в двох містах - це Київ і Одеса протягом першого кварталу. Готуємо багато новинок - це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру
Нагадаємо
З 1 січня 2025 року Укрпошта переходить на тарифікацію посилок виключно за об'ємом, відмовляючись від ваги. Нова система включатиме 8 розмірів тарифів, зберігаючи найнижчий тариф без змін.