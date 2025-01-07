Первые почтоматы «Укрпочты» могут появиться в первом квартале 2025 года
Киев • УНН
«Укрпочта» планирует установить первые почтоматы в Киеве и Одессе в первом квартале 2025 года. Компания также готовит новое мобильное приложение, доставку на следующий день и открытие международного сортировочного центра.
Первые почтоматы «Укрпочты» в Киеве и Одессе могут появиться уже в январе-марте 2025 года.
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Почтоматы появятся, появятся в двух городах - это Киев и Одесса в течение первого квартала. Готовим много новинок - это и мобильное приложение новое, и доставка на следующий день, открытие нового международного сортировочного центра
Напомним,
С 1 января 2025 года Укрпочта переходит на тарификацию посылок исключительно по объему, отказываясь от веса. Новая система будет включать 8 размеров тарифов, сохраняя самый низкий тариф без изменений.