"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців
Київ • УНН
Укрпошта запустила мережу власних поштоматів, які дозволяють отримувати та відправляти посилки, працюючи в автономному режимі. До Нового року 100 поштоматів з'являться в Києві та Одесі.
Компанія "Укрпошта" запустила мережу власних поштоматів. Це сталось після запуску мобільного застосунку та експрес-вікон для швидкого отримання посилок, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає УНН.
Деталі
Користувачі "Укрпошти" матимуть можливість користування з мобільним застосунком або без нього. Як зазначив Смілянський, доступ до посилок можливий як через застосунок, так і через PIN-код на клавіатурі з металевими кнопками - тобто за будь-яких обставин та погодних умов.
Також за допомогою поштомату можна як отримати посилку, так і надіслати листа. Крім того, дані поштомати створені для роботи в автономному режимі (без світла й зв’язку) та за підвищеними стандартами безпеки, додав гендиректор "Укрпошти".
Вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз, і форс-мажорні обставини
Він додав, що 100 поштоматів планується встановити вже до Нового року: 70 - у Києві та 30 - в Одесі. Після того, як будуть відгуки від користувачів, поштомати з’являться і в інших регіонах України.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що перші поштомати "Укрпошти" в Києві та Одесі можуть з’явитися вже у січні-березні 2025 року.
Також УНН повідомляв, що "Укрпошта" продовжить доставляти поштові відправлення до США навіть попри зміни правил.