Укрпошта анонсувала нову марку: коли з'явиться і яка ціна
Київ • УНН
Укрпошта презентує нову серію поштових марок до Дня Гідності та Свободи 21 листопада. Тираж складе 2 мільйони примірників, вартість одного набору – 215 гривень.
До Дня Гідності та Свободи, який щороку відзначається 21 листопада на вшанування початку Помаранчевої революції та Революції Гідності, компанія підготує нову серію поштових марок. Вона буде присвячена символам української стійкості. Про це інформує пресслужба Укрпошти, передає УНН.
Деталі
Зазначається, випуск складатиметься з робіт, які належать художнику Дмитру Кришовському.
"Тризуб" - наш тисячолітній знак боротьби, та легендарний вислів "руській воєнний корабль, іді на **й", що давно вийшов за межі фрази й став частиною національної пам’яті
Українці вже можуть робити передзамовлення на сайті Укрпошти. З 21 листопада марка з'явиться для продажу у відділеннях та філателістичних крамницях.
Вартість одного поштового набору складає 215 гривень. Тираж - 2 мільйони примірників.
Нагадаємо
Укрпошта 30 жовтня ввела в обіг поштову марку "Мова" до Дня української писемності. Тираж марки складає 180 000 екземплярів, її ескіз створив Миколай Кочубей.
