Эксклюзив
14:40 • 10507 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 8720 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12119 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34556 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27712 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31394 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34217 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21586 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Перед Днем Достоинства команда Порошенко массово публикует видео, чтобы отбелить его прошлое в правительстве Януковича — Гладких

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Команда нардепа Петра Порошенко массово размещает публикации в СМИ, чтобы опровергнуть его участие в создании партии регионов Януковича, которая привела к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году.

Перед Днем Достоинства команда Порошенко массово публикует видео, чтобы отбелить его прошлое в правительстве Януковича — Гладких

Таким образом, политика пытаются "отбелить" его накануне Дня Достоинства и Свободы, - заявил политический эксперт Валентин Гладких. Об этом пишет УНН со ссылкой на УНИАН.

"Член фракции в ВР и член СДПУ(о) Медведчука, критик "агрессивного блока НАТО", соучредитель того, что стало "Партией регионов", министр в правительстве Азарова при президентстве Януковича, крепкий хозяйственник и сторонник Харьковских соглашений, пономарь Московского патриархата и защитник прав "русскоязычных" - Петр Порошенко ушел в тяжелый антикриз. Его порохоферма крутит по всем сетям видео под условным названием: "Петр никогда не целовал руки Януковичу, никогда не работал у Азарова, к Партии регионов не имеет никакого отношения", - отмечает Валентин Гладких.

Эксперт подчеркивает, что такая активность не случайна — команда Порошенко каждый год пытается скрыть прошлое Порошенко, связанное с Януковичем, Медведчуком и Партией регионов именно накануне 21 ноября, когда общество вспоминает события Революции Достоинства.

"Каждый год участники Революции Достоинства ломают все попытки "сивочолого" попиариться на Небесной сотне. Они напоминают Порошенко, что именно он стоял у истоков партии, которая довела страну до двух революций и которая, в итоге, привела войну в Украину", — отметил Гладких.

По мнению эксперта, такие действия команды Порошенко призваны стереть из памяти украинцев его роль в старой пророссийской системе, которую выстраивал Янукович в Украине.

"Конечно, Порошенко не дружил с Януковичем. Он служил ему. Верой и правдой в его пророссийском правительстве — был там министром экономического развития и торговли, а также министром экономики. Вместе с Медведчуком отвечали за связи с россией. Именно из-за Порошенко Украина долго не могла вырваться из российских кровавых объятий", — напомнил Гладких.

Эксперт подытожил, что попытки "переписать историю" не сотрут фактов — Порошенко оставался частью той политической вертикали, которая строила зависимость Украины от москвы.

Как сообщалось, нардепа от партии Порошенко Гончаренко обвинили в распространении нарративов российской пропаганды и агентурной деятельности в пользу ФСБ. 

Лилия Подоляк

Украина