Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20196 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51656 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
13 листопада, 14:39 • 33423 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33223 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об'єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70310 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42444 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39378 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37422 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33311 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Перед Днем Гідності команда Порошенка масовано публікує відео, щоб відбілити його минуле в уряді Януковича - Гладких

Київ • УНН

 • 2028 перегляди

Команда нардепа Петра Порошенка масовано розміщує публікації в медіа, аби спростувати його участь у створенні партії регіонів Януковича, яка призвела до масових розстрілів на Майдані у 2014 році.

Перед Днем Гідності команда Порошенка масовано публікує відео, щоб відбілити його минуле в уряді Януковича - Гладких

Таким чином в політика намагаються "відбілити" його напередодні Дня Гідності та Свободи, - заявив політичний експерт Валентин Гладких. Про це пише УНН із посиланням на УНІАН.

"Член фракції у ВР і член СДПУ(о) Медведчука, критик "агресивного блоку НАТО", співзасновник того, що стало "Партією Регіонів", міністр в уряді Азарова за президентства Януковича, міцний господарник і прихильник Харківських угод, паламар Московського патріархату і захисник прав "російськомовних" - Петро Порошенко пішов у важкий антикриз. Його порохоферма крутить по всіх мережах відео під умовною назвою: "Петро ніколи не цілував руки Януковичу, ніколи не працював у Азарова, до Партії регіонів не має жодного стосунку"", - зазначає Валентин Гладких.

Експерт наголошує, що така активність не випадкова — команда Порошенка щороку намагається приховати минуле Порошенка, яке пов’язане з Януковичем, Медведчуком та Партією Регіонів саме напередодні 21 листопада, коли суспільство згадує події Революції Гідності.

"Кожного року учасники Революції Гідності ламають усі спроби "сивочолого" попіаритись на Небесній сотні. Вони нагадають Порошенку, що саме він стояв у витоків партії, яка довела країну до двох революцій і яка, у підсумку, привела війну в Україну", — зазначив Гладких.

На думку експерта, такі дії команди Порошенка покликані стерти з пам’яті українців його роль у старій проросійській системі, яку вибудовував Янукович в Україні.

"Звісно, Порошенко не дружив з Януковичем. Він служив йому. Вірою та правдою у його проросійському уряді — був там міністром економічного розвитку і торгівлі, а також міністром економіки. Разом з Медведчуком відповідали за зв’язки з росією. Саме через Порошенка Україна довго не могла вирватися з російських кривавих обіймів", — нагадав Гладких. 

Експерт підсумував, що спроби "переписати історію" не зітруть фактів — Порошенко залишався частиною тієї політичної вертикалі, яка будувала залежність України від москви.

Як повідомлялось, нардепа від партії Порошенка Гончаренка звинуватили у поширенні наративів російської пропаганди та агентурній діяльності на користь ФСБ.

Лілія Подоляк

Політика
Валентин Гладких
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Майдан Незалежності
Мітинги в Україні
Микола Азаров
Петро Порошенко
Україна