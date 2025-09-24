ГБР завершило расследование в отношении экс-заместителя командующего чф рф и четырех экс-беркутовцев
Киев • УНН
ГБР завершило расследование в отношении бывшего заместителя командующего Черноморским флотом рф и четырех экс-сотрудников севастопольского "Беркута". Им инкриминируют жестокое обращение с военнопленными, государственную измену и попытки изменения государственной границы Украины.
Государственное бюро расследований продолжает документировать преступления против Украины с 2014 года, в настоящее время завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя командующего Черноморским флотом рф и четырех экс-сотрудников севастопольского "Беркута", которым инкриминируют жестокое обращение с военнопленными, государственную измену и попытки изменения государственной границы Украины. Об этом сообщили в ГБР, пишет УНН.
Подробности
В феврале-марте 2014 года подозреваемые, под руководством заместителя командующего чф рф, активно способствовали оккупационным властям рф в Крыму: организовывали блокпосты, перекрывали автодороги с материковой Украины на полуостров, препятствовали въезду международных наблюдателей, журналистов и представителей украинских правоохранительных органов
В Государственном бюро установили, что подозреваемые задерживали украинских военных, активистов Майдана и волонтеров, подвергая их физическому и психологическому насилию. Жертв избивали, угрожали расстрелом, производили выстрелы возле головы и наносили телесные повреждения холодным оружием. Задержанных удерживали на так называемой "гауптвахте" в Севастополе. На сегодня известно о 13 потерпевших, однако работа по идентификации других жертв и установлению всех причастных продолжается.
Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 262 (завладение оружием), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110 (действия, направленные на изменение границ территории Украины), ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.
ГБР подчеркивает: расследование преступлений против Украины продолжается с первых дней российской агрессии.
