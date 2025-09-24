ГБР завершило расследование в отношении экс-заместителя командующего чф рф и четырех экс-беркутовцев

$41.380.00
Эксклюзив
13:04 • 3026 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 9398 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 12148 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 20507 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 15238 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 26490 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17098 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17759 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14838 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27293 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактика
24 сентября, 05:16 • 45221 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников
24 сентября, 05:30 • 35977 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в Башкортостане
24 сентября, 06:00 • 29553 просмотра
"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне
24 сентября, 07:55 • 6186 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло
09:04 • 21710 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
11:04 • 20514 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло
09:04 • 21837 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 26493 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников
24 сентября, 05:30 • 36109 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактика
24 сентября, 05:16 • 45356 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Елена Зеленская
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Нью-Йорк
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
23 сентября, 12:00 • 35031 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26 • 95143 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
22 сентября, 10:56 • 55013 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
22 сентября, 05:42 • 69178 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00 • 120718 просмотра
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
9К720 Искандер
Хранитель

ГБР завершило расследование в отношении экс-заместителя командующего чф рф и четырех экс-беркутовцев

Киев • УНН

 • 8 просмотра

ГБР завершило расследование в отношении бывшего заместителя командующего Черноморским флотом рф и четырех экс-сотрудников севастопольского "Беркута". Им инкриминируют жестокое обращение с военнопленными, государственную измену и попытки изменения государственной границы Украины.

ГБР завершило расследование в отношении экс-заместителя командующего чф рф и четырех экс-беркутовцев

Государственное бюро расследований продолжает документировать преступления против Украины с 2014 года, в настоящее время завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя командующего Черноморским флотом рф и четырех экс-сотрудников севастопольского "Беркута", которым инкриминируют жестокое обращение с военнопленными, государственную измену и попытки изменения государственной границы Украины. Об этом сообщили в ГБР, пишет УНН.

Подробности

В феврале-марте 2014 года подозреваемые, под руководством заместителя командующего чф рф, активно способствовали оккупационным властям рф в Крыму: организовывали блокпосты, перекрывали автодороги с материковой Украины на полуостров, препятствовали въезду международных наблюдателей, журналистов и представителей украинских правоохранительных органов

– сообщили в ГБР.

В Государственном бюро установили, что подозреваемые задерживали украинских военных, активистов Майдана и волонтеров, подвергая их физическому и психологическому насилию. Жертв избивали, угрожали расстрелом, производили выстрелы возле головы и наносили телесные повреждения холодным оружием. Задержанных удерживали на так называемой "гауптвахте" в Севастополе. На сегодня известно о 13 потерпевших, однако работа по идентификации других жертв и установлению всех причастных продолжается.

Прокуратура Крыма разоблачила более 50 человек, помогавших оккупантам во время аннексии полуострова - ОГП16.09.25, 13:35 • 3033 просмотра

Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 262 (завладение оружием), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110 (действия, направленные на изменение границ территории Украины), ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

ГБР подчеркивает: расследование преступлений против Украины продолжается с первых дней российской агрессии.

Корректировал российские удары по югу Украины: в Херсоне задержан медик-агент фсб24.09.25, 10:08 • 2302 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Майдан Незалежности
Государственная граница Украины
Крым
Украина
Херсон