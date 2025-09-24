ДБР завершило розслідування щодо ексзаступника командувача чф рф та чотирьох ексберкутівців
Київ • УНН
ДБР завершило розслідування щодо колишнього заступника командувача Чорноморського флоту рф та чотирьох ексспівробітників севастопольського "Беркуту". Їм інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, державну зраду та спроби зміни державного кордону України.
Державне бюро розслідувань продовжує документувати злочини проти України з 2014 року, наразі завершено досудове розслідування щодо колишнього заступника командувача Чорноморського флоту рф та чотирьох ексспівробітників севастопольського "Беркуту", яким інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, державну зраду та спроби зміни державного кордону України. Про це повідомили в ДБР, пише УНН.
Деталі
У лютому-березні 2014 року підозрювані, під керівництвом заступника командувача чф рф, активно сприяли окупаційній владі рф у Криму: організовували блокпости, перекривали автошляхи з материкової України на півострів, перешкоджали в’їзду міжнародних спостерігачів, журналістів і представників українських правоохоронних органів
В Державному бюро встановили, що підозрювані затримували українських військових, активістів Майдану та волонтерів, піддаючи їх фізичному та психологічному насильству. Жертв били, погрожували розстрілом, здійснювали постріли біля голови та завдавали тілесних ушкоджень холодною зброєю. Затриманих утримували на так званій "гауптвахті" у Севастополі. На сьогодні відомо про 13 потерпілих, однак робота з ідентифікації інших жертв і встановлення всіх причетних триває.
Прокуратура Криму викрила понад 50 осіб, що допомагали окупантам під час анексії півострова - ОГП16.09.25, 13:35 • 3033 перегляди
Фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 262 (заволодіння зброєю), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 110 (дії, спрямовані на зміну меж території України), ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення.
ДБР наголошує: розслідування злочинів проти України триває з перших днів російської агресії.
Коригував російські удари по півдню України: у Херсоні затримано медика-агента фсб24.09.25, 10:08 • 2302 перегляди