ДБР завершило розслідування щодо ексзаступника командувача чф рф та чотирьох ексберкутівців

Державне бюро розслідувань продовжує документувати злочини проти України з 2014 року, наразі завершено досудове розслідування щодо колишнього заступника командувача Чорноморського флоту рф та чотирьох ексспівробітників севастопольського "Беркуту", яким інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, державну зраду та спроби зміни державного кордону України. Про це повідомили в ДБР, пише УНН.

У лютому-березні 2014 року підозрювані, під керівництвом заступника командувача чф рф, активно сприяли окупаційній владі рф у Криму: організовували блокпости, перекривали автошляхи з материкової України на півострів, перешкоджали в’їзду міжнародних спостерігачів, журналістів і представників українських правоохоронних органів