ДБР завершило розслідування щодо ексзаступника командувача чф рф та чотирьох ексберкутівців

Ексклюзив
13:04 • 3054 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 9472 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 12182 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 20559 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 15262 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 26517 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17104 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17762 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14839 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27295 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика24 вересня, 05:16
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців24 вересня, 05:30
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у Башкортостані24 вересня, 06:00
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24 вересня, 07:55
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 26522 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців24 вересня, 05:30
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика24 вересня, 05:16
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Олена Зеленська
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Нью-Йорк
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними19 вересня, 16:00
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Fox News
Дія (сервіс)
Іскандер (ОТРК)
The Guardian

ДБР завершило розслідування щодо ексзаступника командувача чф рф та чотирьох ексберкутівців

Київ • УНН

 • 12 перегляди

ДБР завершило розслідування щодо колишнього заступника командувача Чорноморського флоту рф та чотирьох ексспівробітників севастопольського "Беркуту". Їм інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, державну зраду та спроби зміни державного кордону України.

ДБР завершило розслідування щодо ексзаступника командувача чф рф та чотирьох ексберкутівців

Державне бюро розслідувань продовжує документувати злочини проти України з 2014 року, наразі завершено досудове розслідування щодо колишнього заступника командувача Чорноморського флоту рф та чотирьох ексспівробітників севастопольського "Беркуту", яким інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, державну зраду та спроби зміни державного кордону України. Про це повідомили в ДБР, пише УНН.

Деталі

У лютому-березні 2014 року підозрювані, під керівництвом заступника командувача чф рф, активно сприяли окупаційній владі рф у Криму: організовували блокпости, перекривали автошляхи з материкової України на півострів, перешкоджали в’їзду міжнародних спостерігачів, журналістів і представників українських правоохоронних органів

– повідомили в ДБР.

В Державному бюро встановили, що підозрювані затримували українських військових, активістів Майдану та волонтерів, піддаючи їх фізичному та психологічному насильству. Жертв били, погрожували розстрілом, здійснювали постріли біля голови та завдавали тілесних ушкоджень холодною зброєю. Затриманих утримували на так званій "гауптвахті" у Севастополі. На сьогодні відомо про 13 потерпілих, однак робота з ідентифікації інших жертв і встановлення всіх причетних триває.

Прокуратура Криму викрила понад 50 осіб, що допомагали окупантам під час анексії півострова - ОГП16.09.25, 13:35

Фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 262 (заволодіння зброєю), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 110 (дії, спрямовані на зміну меж території України), ч. 1 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення.

ДБР наголошує: розслідування злочинів проти України триває з перших днів російської агресії.

Коригував російські удари по півдню України: у Херсоні затримано медика-агента фсб24.09.25, 10:08

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Майдан Незалежності
Державний кордон України
Крим
Україна
Херсон