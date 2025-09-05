В Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказаний для военных - соцсети

В Киеве вечером на Майдане Независимости собрались активисты, выступающие против ужесточения наказаний для военных. Также митингующие требуют принять закон о военном омбудсмене, передает УНН.

В центре столицы собираются митингующие – против скандального законопроекта, предусматривающего безальтернативное заключение для военных на срок от 5 до 10 лет - сообщают Telegram-каналы.

Также сообщается, что митингующие требуют принять закон о военном омбудсмене и отменить нормы закона № 8271 от 2022 года о наказании защитников.

Напомним

Депутаты предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и отменить возможность назначать военным более мягкое наказание за неповиновение. Законопроект №13452 предусматривает только наказание в виде от 5 до 10 лет тюрьмы.