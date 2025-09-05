В Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказаний для военных - соцсети

$41.350.02
16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар
5 сентября, 10:18
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC
5 сентября, 12:20
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
5 сентября, 12:22
Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября
5 сентября, 12:25
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ
14:18
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
5 сентября, 12:22
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
5 сентября, 07:47
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
5 сентября, 06:13
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть
4 сентября, 18:50
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Украина
Государственная граница Украины
Словакия
Китай
Ужгород
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
4 сентября, 07:43
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж
3 сентября, 19:15
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне
3 сентября, 17:44
Financial Times
Фейковые новости
Таймс
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

В Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказаний для военных - соцсети

Киев • УНН

 890 просмотра

В Киеве на Майдане Независимости активисты протестуют против ужесточения наказаний для военных. Они требуют принять закон о военном омбудсмене и отменить нормы закона № 8271 от 2022 года.

В Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказаний для военных - соцсети

В Киеве вечером на Майдане Независимости собрались активисты, выступающие против ужесточения наказаний для военных. Также митингующие требуют принять закон о военном омбудсмене, передает УНН.

В центре столицы собираются митингующие – против скандального законопроекта, предусматривающего безальтернативное заключение для военных на срок от 5 до 10 лет 

- сообщают Telegram-каналы.

Также сообщается, что митингующие требуют принять закон о военном омбудсмене и отменить нормы закона № 8271 от 2022 года о наказании защитников.

Напомним

Депутаты предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и отменить возможность назначать военным более мягкое наказание за неповиновение. Законопроект №13452 предусматривает только наказание в виде от 5 до 10 лет тюрьмы.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Киев