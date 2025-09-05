У Києві на Майдані протестують проти посилення покарань для військових - соцмережі

У Києві ввечері на Майдані Незалежності зібрались активісти, які виступають проти посилення покарань для військових. Також мітингувальники вимагають ухвалити закон про військового омбудсмана, передає УНН.

У центрі столиці збираються мітингувальники – проти скандального законопроєкту, що передбачає безальтернативне увʼязнення для військових на строк від 5 до 10 років - повідомляють Telegram-канали.

Також повідомляється, що мітингувальники вимагають ухвалити закон про військового омбудсмана та скасувати норми закону № 8271 від 2022 року про покарання оборонців.

Нагадаємо

Депутати пропонують внести зміни до Кримінального кодексу і скасувати можливість призначати військовим м’якіше покарання за непокору. Законопроєкт №13452 передбачає лише покарання у вигляді від 5 до 10 років в’язниці.