Минюст инициирует взыскание активов экс-главы МВД Захарченко в пользу государства

$41.320.16
48.440.03
ukenru
04:27 • 10845 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 16054 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 47960 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 54454 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54603 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 57265 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30575 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25854 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17954 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31345 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
89%
757мм
Популярные новости
Украинские бойцы уничтожили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направленииVideo29 сентября, 21:48 • 7468 просмотра
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT29 сентября, 23:15 • 11947 просмотра
Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState29 сентября, 23:40 • 4398 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30 сентября, 00:34 • 13291 просмотра
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС01:57 • 10071 просмотра
публикации
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 47985 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 54622 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 57282 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 43663 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 33543 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 15744 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 18242 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 30919 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 39226 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 36183 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Шахед-136
Нефть марки Brent
YouTube

Минюст инициирует взыскание активов экс-главы МВД Захарченко в пользу государства

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов бывшего главы МВД Виталия Захарченко. В доход государства просят взыскать шесть объектов недвижимости, корпоративные права и денежные средства на банковских счетах.

Минюст инициирует взыскание активов экс-главы МВД Захарченко в пользу государства

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов экс-главы МВД Виталия Захарченко в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, пишет УНН.

29 сентября 2025 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к экс-министру внутренних дел Украины Захарченко Виталию Юрьевичу

- говорится в сообщении.

Министерство просит взыскать в доход государства шесть объектов недвижимости (в том числе две квартиры в г. Киеве), корпоративные права и денежные средства на банковских счетах.

Дополнение

В феврале 2014 года, после Революции Достоинства, Захарченко сбежал в РФ и начал распространять нарративы России. Он публично оправдывал, признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, глорифицировал лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины и поддерживал политику государства-агрессора по непризнанию права украинского народа на самоидентификацию и самоопределение.

С пропагандиста Вышинского взыскали более 10 млн грн: ВАКС удовлетворил второй иск Минюста11.06.25, 13:34 • 2331 просмотр

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Украина
Киев