Минюст инициирует взыскание активов экс-главы МВД Захарченко в пользу государства
Киев • УНН
Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов бывшего главы МВД Виталия Захарченко. В доход государства просят взыскать шесть объектов недвижимости, корпоративные права и денежные средства на банковских счетах.
Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов экс-главы МВД Виталия Захарченко в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, пишет УНН.
29 сентября 2025 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к экс-министру внутренних дел Украины Захарченко Виталию Юрьевичу
Министерство просит взыскать в доход государства шесть объектов недвижимости (в том числе две квартиры в г. Киеве), корпоративные права и денежные средства на банковских счетах.
Дополнение
В феврале 2014 года, после Революции Достоинства, Захарченко сбежал в РФ и начал распространять нарративы России. Он публично оправдывал, признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, глорифицировал лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины и поддерживал политику государства-агрессора по непризнанию права украинского народа на самоидентификацию и самоопределение.
