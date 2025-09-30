$41.320.16
Ексклюзив
07:25 • 688 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 1816 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 11575 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 17058 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 48966 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 99696 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 54874 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 55241 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 57846 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30636 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Мін'юст ініціює стягнення активів ексочільника МВС Захарченка на користь держави

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів колишнього очільника МВС Віталія Захарченка. До доходу держави просять стягнути шість об’єктів нерухомості, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках.

Мін'юст ініціює стягнення активів ексочільника МВС Захарченка на користь держави

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів ексочільника МВС Віталія Захарченка у дохід держави. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту, пише УНН.

29 вересня 2025 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до екс-міністра внутрішніх справ України Захарченка Віталія Юрійовича

- йдеться у повідомленні.

Міністерство просить стягнути у дохід держави шість об’єктів нерухомості (у тому числі дві квартири у м.Києві), корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках.

Доповнення

У лютому 2014 року, після Революції Гідності, Захарченко втік до РФ та почав поширювати наритиви росії. Він публічно виправдовував, визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, глорифікував осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та підтримував політику держави-агресора щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію та самовизначення.

З пропагандиста Вишинського стягнули понад 10 млн грн: ВАКС задовольнив другий позов Мін’юсту11.06.25, 13:34 • 2335 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Майдан Незалежності
Мітинги в Україні
Україна
Київ